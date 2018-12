Jeśli zarówno w modzie, jak i w makijażu stawiasz na umiar i nie przepadasz za spektakularnymi makijażami, ta propozycja powinna przypaść Ci do gustu. Delikatnie zaakcentowane oko cieniami w różnych odcieniach brązu podkreśli spojrzenie, tworząc jednocześnie naturalny i świeży look. Dokładnie wyczesane i pomalowane brwi powinny grać pierwsze skrzypce. Aby całość nie wyglądała zbyt zwyczajnie, delikatnie podkreśl usta, jasnym ale zdecydowanym kolorem. Choć w lżejszej wersji równie dobrze sprawdzą się nudowe odcienie.

#KROK 1 Idealna cera

Na początku zastosuj odpowiednią bazę pod podkład, która sprawi, że makijaż przetrwa cały wieczór, ale również tym samym wygładzisz skórę oraz zmniejszysz widoczność porów. Następnie zaaplikuj trwały oraz dobrze kryjący podkład, który wyrówna koloryt. Pamiętaj, aby zawsze nakładać go okrężnymi ruchami, kierując pędzel lub gąbeczkę od wewnętrznych części twarzy ku zewnętrznym i rozprowadź go aż za linię żuchwy. Jeśli masz problem z sińcami pod oczami, widocznymi naczynkami lub wypryskami dodatkowo na fluid nałóż punktowo korektor.

Wypróbuj: L'oréal Paris Infaillible Pore Refining Baza pod makijaż, 55,99zł/20 ml L'oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear, 67,99 zł/30 ml; Maybelline New York Instant Anti Age Eraser, 46,99 zł/6,8 ml

#KROK 2 Dodaj skórze blasku

Kluczem do promiennego wyglądu jest właściwe użycie rozświetlacza. Jego nadmiar może zniszczyć nawet najlepiej wykonany make-up. Nałóż go w kluczowych miejscach, aby nadać skórze lekkości i świeżości. Zacznij od podkreślenia kości policzkowych, łuku pod brwiami i łuku kupidyna, czyli miejsca, gdzie górna warga łączy się ze skórą. Następnie dodaj twarzy koloru za pomocą różu. Jego odcień dopasuj swojego typu urody. Jeśli Twoja skóra ma cieplejszą tonację, wybieraj kosmetyki w brzoskwiniowych odcieniach. Oprócz na policzki, muśnij różem również powieki.

Wypróbuj: L'oréal Paris True Match Highlight, 66,59 zł/9g; L'oréal Paris Le Blush Róż do policzków 60,99 zł

#KROK 3 Podkreśl spojrzenie

Do delikatnego oraz naturalnego makijażu oczu użyj dwóch różnych cieni. Na ruchomą powiekę nałóż brąz, a na dolną powiekę o tonę jaśniejszy odcień, delikatnie je rozcierając Makijaż oczu dopełnij czarną kreską, najlepiej eyelinerem z cieniutką końcówką. Na koniec dokładnie wytuszuj rzęsy używając maskary o specjalnie wyprofilowanej szczoteczce, która świetnie je podkręci.

Wypróbuj: L'oréal Paris, Paletka cieni do powiek Cherry My Cheri, 109 zł; L'oréal Paris, Super Liner Superstar 51,99 zł/ 7g; Maybelline New York Colossal Big Shot. 36.99 zł

#KROK 4 Zadbaj o brwi

Odpowiedni kontur brwi optycznie powiększy powiekę i podciągnie ją do góry, a wyrazisty kolor włosków nada twarzy elegancki, kobiecy wygląd. Pamiętaj, że pierwszym etapem pielęgnacji brwi jest regulacja. Najszybszym sposobem na malowanie i modelowanie brwi jest użycie kredki. Makijaż zacznij od miejsc na zewnątrz łuku, a kredkę prowadź delikatnie, by nie pozostawić zbyt mocnego koloru. Ważne jest to, aby ujednolicić brwi, a co za tym idzie, uwydatnić i wypełnić istniejący kontur. Nie musisz dodatkowo ich obrysowywać. Na samym końcu całość przeczesz szczoteczką.

Wypróbuj: Maybelline New York, Kredka do brwi Brow Satin 33,99 zł

#KROK 5 Podkreśl usta

Makijaż ust zacznij od nałożenia na nie odrobiny balsamu nawilżającego. Gdy się wchłonie wypełnij usta kredką – najlepiej w odcieniu, który odpowiada naturalnemu kolorowi ust. Obrysuj dokładnie usta, zacierając ostre linie opuszkami palców.

Jeśli chcesz zachować klasyczny look, wybierz szminkę o klasycznym odcieniu. Jeśli chcesz uzyskać bardziej elegancką wersję, wybierz pomadkę w delikatnym odcieniu różu lub czerwieni.

Wypróbuj: L'oréal Paris Color Riche Shine 657, 59,99 zł; L'oréal Paris Infaillible Longwear Lip Liner Konturówka do ust, 39,99 zł