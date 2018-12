OCM – O czym mowa?

Mowa o oil cleansing method – oczyszczaniu skóry twarzy za pomocą czystych olejów. Mająca azjatycki rodowód technika bazuje na prostej zasadzie: tłuszcz rozpuszcza tłuszcz. Dzięki temu skóra po zabiegu jest nawilżona, jędrna i nie wymaga nałożenia na nią kremu. Olej pozostawia na twarzy tłustą powłokę, której nadmiar można zmyć ręczniczkiem zamoczonym w ciepłej wodzie. OCM. w przeciwieństwie do metod wykorzystujących produkty myjące takie jak żele czy pianki, nie narusza bariery lipidowej skóry.

Czy suchy szampon jest szkodliwy?

Stosowany z umiarem – nie. Z umiarem, czyli maksymalnie raz na tydzień. Co jednak może się stać, gdy będziesz sięgać po suchy szampon zbyt często? Mimo że produkt pochłania nadmiar sebum ze skóry głowy, to nie eliminuje bakterii z tych okolic. Zatyka pory, powoduje łuszczenie skóry, a także prowadzi do stanów zapalnych mieszków włosowych. Regularne stosowanie tego zdobywającego coraz większą popularność kosmetyku może w konsekwencji prowadzić do łysienia. Brzmi groźnie, prawda? Pamiętaj, że suchy szampon nie zastąpi tradycyjnego produktu myjącego włosy i skórę głowy, dlatego sięgaj po niego tylko wtedy, kiedy sytuacja naprawdę tego wymaga.

Po co stosować kosmetyki z filtrem w okresie zimowym?

Poparzenia słoneczne to co prawda temat wracający jak bumerang latem, jednak promieniowanie UVA negatywnie wpływa na skórę również zimą. O uzupełnieniu kosmetyczki o krem z filtrem powinny pamiętać nie tylko fanki sportów zimowych na wysokościach, bowiem na promienie UV, odbijane przez lód i śnieg, narażone są także osoby odpoczywające w mieście. Dodatkowo szkodliwe promieniowanie emitują energooszczędne żarówki, co może przyczynić się do osłabienia naczynek krwionośnych. Aby uniknąć przedwczesnego starzenia skóry, podczas codziennej pielęgnacji – również w chłodne miesiące – stosuj krem przeciwsłoneczny, o wartości minimum SPF15. Nie zapominaj o ochronie skóry uszu i dłoni.

Antyperspirant na co dzień – czy jest naprawdę potrzebny?

Regularne stosowanie antyperspirantu budzi coraz większe wątpliwości. A to za sprawą kontrowersyjnego składnika – soli aluminium. Pierwiastek ten fizycznie blokuje gruczoły potowe, hamując naturalne procesy termoregulacyjne. Jest także obiektem krytyki ze względu na potwierdzoną badaniami zależność między używaniem silnego środka przeciwpotnego a zachorowaniem na raka piersi. Chcąc zapewnić sobie skuteczną ochronę przed przykrym zapachem, na co dzień wybierz dezodorant. W swojej codziennej pielęgnacji postaw na delikatną ochronę, zaś doraźnie – w razie potrzeby – sięgnij po antyperspirant.

Suche stopy – jak z nimi walczyć?

Skarpetki złuszczające, choć skuteczne w działaniu, serwują estetycznie dyskusyjny widok oraz niemały dyskomfort. Lepiej zapobiegać, niż leczyć – to przysłowie sprawdza się też w przypadku problemu suchych stóp. Jak zapobiec efektowi popękanych pięt? Tarka, pumeks, frezerka – po akcesoria te sięgaj nie tylko od wielkiego dzwonu. Regularnie stosuj również peelingi, które pozwolą utrzymać skórę tej partii ciała w dobrej kondycji. Raz na tydzień stosuj także skarpetki nawilżające, a codziennie przed snem nakładaj warstwę kremu z mocznikiem. Twoje stopy Ci za to podziękują!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki kosmetycznej CD.