Hitowe spodnie, ale but nie ten... Joanna Kurska na premierze filmu. FOTO

Państwo Kurscy pojawili się ostatnio razem na premierze filmu "Marzec '68". Małżonka prezesa TVP postawiła na prosty zestaw w czerni, w którym jedyny akcent kolorystyczny stanowiła miętowa kopertówka luksusowej marki Saint Laurent (najtańsze modele kosztują co najmniej 5 tysięcy złotych). Jednak w tym wypadku to nie dodatek grał główną rolę w stylizacji. Tutaj o sile zestawu decydowały supermodne w tym sezonie spodnie - z rozciętymi na dole nogawkami, pięknie wydłużające sylwetkę. Ten akcent jest uwielbiany przez gwiazdy, ale one łączą go raczej z innymi butami. Joanna Kurska założyła do nich zabudowane botki na obcasie, a efekt byłby lepszy, gdyby wybrała klasyczne szpilki lub buty z wyższą cholewką. Zobaczcie, jak prezentowała się jej interpretacja modnego trendu.

1/3 Joanna i Jacek Kurscy na premierze filmu "Marzec '68". następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję