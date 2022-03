Hiszpańska czarodziejka: Inspirujące STYLIZACJE Penelope Cruz

Johnny Depp, z którym zagrała w ostatniej części "Piratów z Karaibów" mówił o niej "wspaniała, magiczna, nieziemska". Hiszpański reżyser i przyjaciel gwiazdy Pedro Almodovar twierdzi, że jest jedyną aktorką, która rozumie go w 100% i dlatego jest jego muzą. W kinach można oglądać właśnie ósmy wspólny film reżysera i Penelope pt.: "Matki równoległe". Woody Allen specjalnie dla niej napisał rolę Marii Eleny w filmie "Vicky Christina Barcelona", za którą aktorka otrzymała Oscara. Bez wątpienia w Penelope jest coś, co zachwyca nie tylko reżyserów, ale też publiczność. Naturalność, talent, wdzięk i dobre serce. Od 2018 jest ambasadorką francuskiego domu mody Chanel, którego kreacje nosi na czerwonym dywanie. Prywatnie lubi klasyczne, proste i wygodne zestawy z lekkim nawiązaniem do stylu lat 70. Zobaczcie, jak ją naśladować.

