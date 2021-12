Evening time - ubrania na różne popołudniowe okołoświąteczne i karnawałowe wyjścia

Propozycje z nowej kolekcji Mohito to ubrania i dodatki zainspirowane stylem nowoczesnej i odważnej kobiety, kochającej modowe stylizacje z nutką sensualności. Można tu znaleźć kreacje na wiele okazji – na zabawę sylwestrową, wyjście do restauracji czy na wspólne świętowanie z przyjaciółmi. Są to wyjątkowe momenty, w których każda kobieta pragnie wyglądać zjawiskowo, dlatego projektanci stworzyli kolekcję kobiecą, elegancką i przede wszystkim wyrazistą. Postawili na klasyczne kolory takie jak biel i czerń, ale nie zrezygnowali ze zmysłowej czerwieni i błysku w postaci złotych elementów. Zobaczcie zdjęcia z kampanii wizerunkowej.

