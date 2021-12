Monkolor - HIT zimowych stylizacji. Noś, kiedy tylko się da!

Teoretycznie nadal mamy jesień, ale jak to w grudniu bywa, teoria rzadko idzie w parze z praktyką. Bywa, że temperatury spadają poniżej zera. To idealny czas na wszelkiego rodzaju wełniane płaszcze i te typu "misiek". Świetną receptą na ciepły i jednocześnie modny look jest utrzymywanie całej stylizacji w jednym kolorze czyli tzw. total look. Szczególnie klasyczna paleta barw pomoże uzyskać ten supermodny efekt. Ecru, beż, szary czy czerń - wariantów jest wiele. Oczywiście jeśli lubisz przykuwać uwagę, postaw na jaśniejsze kolory: one skutecznie wyróżnią Cię z tłumu. Dla zwolenniczek bardziej bezpiecznych zestawów proponujemy zawsze sprawdzoną szarość i oczywiście czerń.

1/4 STYLIZACJE na zimę w jednym kolorze