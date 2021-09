Połączenia nie do przewidzenia: TAK się będzie ubierać nogi nadchodzącej jesieni

Marka Gabriella po raz kolejny pokazuje, że rajstopy i skarpetki to znacznie więcej niż dodatek. Jej najnowsza kolekcja zachęca do mieszania ze sobą najróżniejszych wzorów i sięgania po nieoczywiste połączenia, które dodadzą całej stylizacji charakteru. Moda to zabawa, dobrze czasem zaszaleć i odłożyć utarte schematy. Kraty, szachownice, neonowe detale i nieregularne kształty – to tylko część propozycji. Mieszanie wzorów nigdy nie było tak przyjemne. Aż chce się powiedzieć: „it’s a match”!

1/10 Kampania wizerunkowa kolekcji Gabriella jesień/zima 2021/2022