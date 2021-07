Boho w świeżym wydaniu: Ciekawa kolekcja nowej polskiej marki

Ubrania, które założysz zarówno do pracy, na randkę czy niezobowiązujące wyjście z przyjaciółką. Luźne kroje, w których poczujesz się pewnie i naturalne materiały, gwarantujące komfort noszenia przez wiele godzin. Taka właśnie jest marka Marisol, której projekty nawiązują do stylu boho w świeżym, minimalistycznym wydaniu. O swoich początkach i rozpoczęciu prowadzenia marki modowej Klaudia Czerniakowska - założycielka marki Marisol, opowiada często na Instagramie. Jej misją jest nie tylko edukowanie Polek w kwestiach zrównoważonej mody i wyboru naturalnych tkanin, ale także zachęcenie kobiet do realizacji własnych marzeń i spełniania się w biznesie.

1/10 Kampania wizerunkowa kolekcji Marisol lato 2021