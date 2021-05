A kiedy wreszcie przyjdzie czas na piknik... STYLIZACJE

Wraz z nadejściem ciepłych dni staramy się spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, a piknik jest ku temu doskonałą okazją. W parku, lesie czy choćby we własnym ogródku - piknikować możemy w wielu miejscach. To też świetna okazja na oryginalną randkę czy spotkanie z przyjaciółmi. Romantyczne sukienki w łączki i falbaniaste spódniczki to wręcz klasyka piknikowego stylu. Do tego wygodny top, sweterek i trampki i mamy idealny zestaw na spędzenie wyjątkowych chwil.

1/4 STYLIZACJE na piknik