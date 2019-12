Świąteczne STYLIZACJE… czas start!

Święta to czas, kiedy jest mnóstwo rzeczy do zrobienia - gotowanie, prezenty, choinka, niekończąca się lista spraw, o których trzeba pamiętać. Która z nas ma czas, aby przy takim natłoku obowiązków jeszcze myśleć o tym, w co się ubrać na Wigilię? Pomagamy rozwiać wątpliwości dotyczące tego, jaki strój wybrać na ten wyjątkowy dzień w roku.

4865 Oprócz elegancji ważna jest również wygoda, dlatego proponujemy wam do zestawienia elegancką spódnicę i ciepły półgolf – taki zestaw sprawdzi się idealnie na świąteczne spotkania za znajomymi. Jeśli dodać do niego szpilki, ma się stylizację łączącą wygodę i elegancję. Materiały Prasowe 4866 Czy są z nami fanki sukienek? Na pewno tak. O was również pamiętamy. Materiały Prasowe 4867 Połączenie dzianinowej sukienki, botków na słupku, świetnie skrojonego płaszcza i biżuterii jako wisienki na torcie gwarantuje, że każda z was będzie się czuła wyjątkowo, elegancko, ale jednocześnie wygodnie. Materiały Prasowe