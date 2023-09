LPP to firma rodzinna, która w ciągu 15 lat stworzyła 5 brandów odzieżowych znanych dziś w całym kraju, a także na rynku zagranicznym. Głównym założeniem grupy było dotarcie do osób o odmiennych stylach, potrzebach, w różnym wieku, a także wsparcie w umiejętnym wyrażaniu swojej osobowości. Do dziś markom tym towarzyszy nieustanny rozwój i dążenie do zaspokajania ewoluujących potrzeb odbiorców, przy uwzględnianiu najnowszych trendów modowych oraz poczucia komfortu, wysokiej jakości i przystępnej cenie. Przyjrzyjmy się poszczególnym brandom, ich cechom szczególnym i głównym założeniom.

Reserved

Marka Reserved https://www.lpp.com/marki/reserved powstała jako pierwsza z ramienia LPP, a jej początki sięgają 1998 roku. Reserved jest liderem w branży odzieżowej na rynku Europy Środkowo Wschodniej. Kluczową rolę odgrywa tu połączenie inspiracji najświeższymi pomysłami projektantów modowych z bieżącymi potrzebami konsumentów. Wśród ubrań od Reserved można znaleźć komfortową odzież codzienną dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci, ale również elementy garderoby stworzone z myślą o szczególnych okazjach. Obok dresowych spodni i bluz, mają tu swoje miejsce także eleganckie marynarki, wieczorowe sukienki i spodnie w kant.

Cropp

Marka Cropp https://www.lpp.com/marki/cropp to miejsce, które uwielbiają fani mody streetwearowej. Koszulki, bluzy, czapki i spodnie sygnowane marką Cropp to odzież z charakterem. Królujący tu luz pozwala wyrazić siebie, swój indywidualizm, nonszalanckie podejście do mody, opinii innych, zasad. Ubrania Cropp to zestawienie odwagi i autentyczności. Charakterystyczne dla tego brandu są oryginalne wzory projektowane przez utalentowanych ilustratorów. Cropp wspiera nie tylko wyróżniających się twórców sztuki graficznej, ale także muzyków i sportowców, pokazując, jak cenną wartością jest posiadanie własnej zajawki.

House

Marka House https://www.lpp.com/marki/house powstała z myślą o młodych odbiorcach, którzy śledzą bieżące trendy, ale bardzo istotna jest dla nich wygoda. Ubrania House inspirują do zabawy modą. Obok tych klasycznych fasonów, które są doskonałą bazą do tworzenia różnych kompozycji stylizacyjnych, znajdziesz odzież oryginalną, która pozwoli Ci się wyróżnić z tłumu. Moda w przypadku brandu House to świetny nośnik przekazu wyrażający charakter danej osoby, ale także problemy życia codziennego, marzenia, pasje, nadzieje.

Mohito

Marka Mohito https://www.lpp.com/marki/mohito jest stworzona dla pań pewnych siebie, świadomych własnej wartości i potencjału. Elementy garderoby tego brandu podkreślają nie tylko kobiecą sylwetkę, ale też siłę, niezależność. Wybieraj spośród strojów biznesowych, a także eleganckich i casualowych sukienek na wszystkie pory roku. W kolekcji nie zabrakło komfortowych, wysokiej jakości dresów, by każda kobieta mogła się czuć piękna i zadbana niezależnie od sytuacji.

Sinsay

Marka Sinsay https://www.lpp.com/marki/sinsay to najświeższe dzieło grupy LPP. Niezwykle szybko stała się rozpoznawalna, obok odzieży damskiej, sukcesywnie pojawiały się kolejne propozycje dla mężczyzn, dzieci oraz przyszłych mam. To nie wszystko, w salonach Sinsay dostępne jest również obuwie, bielizna, akcesoria do włosów, kosmetyki, elementy wyposażenia domu, dekoracje balkonowe, ogrodowe i nie tylko. Jedno słowo, które najlepiej opisuje charakter brandu, jest - różnorodność. Z założenia każda kobieta, niezależnie od swojej pozycji, preferowanego stylu, wieku powinna znaleźć tu coś na co dzień i coś ekstra. Ubrania dziecięce są pełne barw i radości, z kolei mężczyźni zaopatrzą się tu przede wszystkim w klasyczne koszule, koszulki typu basic oraz ciekawe dodatki stylizacyjne.

