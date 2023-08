The North Face

The North Face to amerykańska marka odzieżowa, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości odzieży, obuwia oraz sprzętu outdoorowego. Została założona w 1966 roku przez dwóch miłośników wspinaczki, Douglasa Tompkinsa i Kennetha Hesta. Nazwa „The North Face” dosłownie oznacza „północne zbocze” i odnosi się do północnych zboczy górskich, a konkretniej rzecz ujmując, północnej ściana Eigeru, która uznawana jest za jedną z najtrudniejszych na świecie.

Produkty The North Face odznaczają się wysokim poziomem wytrzymałości, innowacyjności i funkcjonalności. W bogatym portfolio produktowym znajdują się m.in. kurtki, płaszcze, polarowe bluzy, spodnie, buty oraz ekwipunek do trekkingu, wspinaczki czy też narciarstwa. Swoją popularność The North Face zawdzięcza między innymi zaawansowanym technologiom używanym do produkcji oferowanego asortymentu, takim jak membrana Gore-Tex®, gwarantująca wodoodporność i oddychalność.

Wojas

Wojas to polska marka obuwnicza założona w 1980 roku przez Józefa Wojasa. W portfolio produktowym firmy znajdują się różnorodne modele obuwia (zarówno damskie, męskie, jak i dziecięce), w tym eleganckie buty skórzane, obuwie sportowe, sandały, baleriny, a także akcesoria obuwnicze. Marka słynie z wysokiej jakości produktów oraz zastosowania naturalnych materiałów (w tym skóry), które zapewniają komfort i trwałość. Marka Wojas działa zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, od lat ciesząc się uznaniem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i w branży obuwniczej.

Wittchen

Wittchen to polska marka specjalizująca się w produkcji luksusowych akcesoriów skórzanych, takich jak torebki, portfele, pasy, bagaże i inne wyroby skórzane. Marka została założona w 1990 roku przez Jana i Stanisława Wittchenów i od tego czasu zdobyła uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Wittchen słynie z wysokiej jakości wykonania swoich produktów oraz zastosowania najlepszych materiałów, zwłaszcza naturalnej skóry. Ich produkty charakteryzują się eleganckim i nowoczesnym wzornictwem, a także dbałością o detale. Marka Wittchen oferuje kolekcje odpowiadające różnym stylom toteż oferowany asortyment obejmuje zarówno klasyczne, stonowane wzory, jak i bardziej nowoczesne i oryginalne projekty.

DKNY

DKNY to amerykańska marka modowa założona przez projektantkę Donnę Karan w 1984 roku. Sama nazwa jest skrótem od słów "Donna Karan New York". Firma słynie z nowoczesnych, eleganckich i miejskich stylizacji stanowiących połączenie wygody z modnym designem. DKNY oferuje szeroki zakres produktów, w tym odzież damską, męską, dziecięca, akcesoria, perfumy oraz kosmetyki. Specjalnością DKNY są luźniejsze i casualowe kolekcje, które doskonale wpisują się w miejski styl życia.

Projekty DKNY są często inspirowane energią Nowego Jorku czyli miasta będącego swego rodzaju „muzą" dla Donny Karan. W kolekcjach można znaleźć wiele miejskich elementów, awangardowych krojów, charakterystycznych nadruków i wyrazistych detali. Marka DKNY stała się synonimem nowoczesnego, miejskiego i praktycznego stylu, zdobywając tym samym popularność zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie.

Ryłko

Ryłko to polska marka obuwnicza o długiej tradycji. Firma została założona w 1964 roku przez rodzinę Ryłko. Początkowo działalność marki ograniczała się wyłącznie do produkcji obuwia damskiego, by następnie rozszerzyć swoją ofertę o obuwie męskie oraz akcesoria obuwnicze.

Marka Ryłko słynie z wysokiej jakości produktów, które są wykonane z naturalnych materiałów, w tym skóry. Proponowany asortyment obejmuje różnorodne modele butów, od eleganckich i klasycznych, po sportowe i casualowe. Wraz z rozwojem firmy, Ryłko poszerzyło swoją obecność na rynku, otwierając wiele sklepów stacjonarnych w Polsce i innych krajach. Ponadto marka oferuje możliwość zakupu produktów online, co zwiększa dostępność asortymentu dla klientów na całym świecie. Swoją popularność Ryłko zawdzięcza między innymi połączeniu tradycyjnego rzemiosła z nowoczesnym designem, co sprawia, że proponowane obuwie jest zarówno trwałe, jak i modne.