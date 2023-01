Irina Shayk zaprezentowała suknię z głową lwa na wybiegu pokazu, w którym uczestniczyła, a w Internecie dzieliła się swoim zachwytem nad kunsztem artystów, którzy stworzyli te wyjątkowe stroje. Pokazała także zdjęcia z przymiarek przed pokazem i napisała, że czuje się dumna z tego, że to właśnie ją wybrano do pokazania tych dzieł publiczności. Mimo że modelka podkreślała, że kontrowersyjna głowa jest sztuczna, wiele osób skrytykowało ją za branie udziału w tego rodzaju projekcie. "Zwierzęta to nie akcesoria" - tak brzmiał jeden z najdelikatniejszych komentarzy, jakie znalazły się pod postem.

Reklama

Kylie Jenner z kolei w tej samej sukni zasiadła na widowni wspomnianego pokazu. Jej również zarzucono próżność, bezmyślność i brak empatii dla zwierząt, a także promowanie kłusownictwa. Choć niektórzy próbowali tłumaczyć ideę tego stroju dokładnie odwrotnie: chęcią przekonania odbiorców do rezygnacji z naturalnych futer - wielu internautów wyrażało mocne oburzenie.

>>> KYLIE JENNER W SUKNI Z GŁOWA LWA - WIĘCEJ ZDJĘĆ ZOBACZYSZ TUTAJ <<<

Jak Wy odbieracie i oceniacie ten strój?