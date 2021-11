Przekonanie o tym, że moda zatacza koło, nie jest błędne. To, co w czym chodziło się lata temu, dziś ponownie wraca do łask. Dawne trendy trzeba jednak umiejętnie wykorzystać.

Stylistka Agnieszka Krajewska opowiedziała w DDTVN o modzie inspirowanej latami 90. i zaprezentowała kilka stylizacji nawiązujących do zestawów sprzed lat, które teraz znowu są na topie. Reklama Zobaczcie, jak nosić dawne trendy, aby być modnym dziś.