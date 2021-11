Różnorodność i inkluzywność w modzie to hasła, które słyszymy coraz częściej. Wrocławska marka Bombshe postanowiła przejść od słów do czynów i zaprosiła do nowej kampanii kobiety o różnym typie urody, budowy czy osobowości. To klientki zainspirowały twórców marki do wykorzystania komunikacji wizualnej, która stawia na różnorodność i umożliwia fankom zobaczenie, że te same fasony i projekty wyglądają dobrze na wielu typach sylwetki.Krótko mówiąc: kult kobiecości w naturalnej odsłonie, ponadczasowych stylizacjach i prostocie.

