To wprost niespotykane, żeby na jednym wydarzeniu tak wiele kobiet postawiło na bardzo podobne zestawy ubrań. Stylizacje wiceprezydent Kamali Harris, pierwszej damy Jill Biden, a także Michelle Obamy, Hillary Clinon i Karen Pence bazowały na tzw. monolookach - większość elementów garderoby, które panie miały na sobie, była w tym samym kolorze. Co ciekawe, patrząc na te zestawy, trudno nie wspominać upodobań Melanii Trump, która wielokrotnie wybierała właśnie takie stylizacje. Uwielbiała przede wszystkim sukienki i nakładane na nie płaszcze w tych samych barwach, ale nosiła także podobne komplety ze spodniami. Jak myślicie: te podobieństwa to przypadek czy celowe działanie?

