Miękkie, otulające, miłe w dotyku kardigany są nie odłącznym elementem jesiennych stylizacji. Choć początki tej części garderoby w historii mody były burzliwe to dziś kardigan uchodzi za must have w szafie kobiety. Źródła podają, że pierwszą wersją kardiganu były dzianinowe żakiety noszone podczas Wojny Krymskiej. Brytyjscy żołnierze pokochali sweter zapinany na jeden guzik nie tylko pod względem ciepła, ale wygody i komfortu noszenia. Z czasem kardigan był noszony podczas uprawiania sportów i wyjazdów poza miasto na łono natury. W latach 20 swoją cegiełkę do wylansowania kardiganu dołożyła Coco Chanel, która w 1925 zaprezentowała prosty wełniany sweter w beżowym kolorze, ozdobiony guzikami, obszyty kontrastową lamówką. Dziś marki i projektanci w jesienno-zimowych kolekcjach proponują kilka rodzajów kardiganów – zapinanych, bez zapięcia lub na suwak. Najciekawsze modele znajdziecie w propozycjach poniżej.

