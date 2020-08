Sandra Stachura to polska projektantka, której prace zostały docenione między innymi przez Vogue Italia, Vogue Polska, Elle Polska, K MAG czy L’Officiel Baltics. Tworzy ona luksusową modę, opartą na kobiecych krojach i wysokiej jakości materiałach. Jej najnowsza kolekcja - Resort 2020, to sukienki i stroje kąpielowe, nawiązujące do klimatu włoskiego La Dolce Vita. W projektach dominują falbany, bufiaste rękawy i owocowe wzory. Całość tworzy spójny obraz kapsułowej kolekcji, która przenosi do beztroskiego czasu włoskich wakacji. Inspiracją do stworzenia kolekcji była włoska wyspa Capri - luksusowy, wakacyjny resort, pełen kolorów i pachnących cytryn.

Reklama