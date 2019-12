1. Bike shorts

Na okładki pierwszych stron gazet trafiły dzięki Kim Kardashian West, choć w przeszłości były znakiem rozpoznawczym samej Księżnej Diany. Bike shorts, które do tej pory oglądaliśmy głównie w czasie transmisji wyścigów kolarskich, w 2019 roku szturmem podbiły Instagram. W zestawieniu z oversize'ową marynarką, zostały okrzyknięte najgorętszą parą tego roku.

2. Zwierzęce wzory

Panterka - niegdyś synonim kiczu, w zaledwie jeden sezon przeobraziła się w najbardziej pożądany look. Zwierzęce wzory zdobiły witryny największych domów mody, jak i popularnych sieciówek. Skóry węży zdobiły w szczególności marynarki, sukienki i buty. Kowbojki ze zwierzęcym motywem to must have każdej miłośniczki mody.

3. Tie dye

Tie dye, czyli farbowanie ciuchów to jeden z najgorętszych trendów minionego roku. W swojej kolekcji wykorzystali go między innymi Calvin Klein czy Stella McCartney, a w wśród celebrytów stanowił znak rozpoznawczy garderoby Justina Biebera. Design wykorzystywany niegdyś przez undergroundowe subkultury, dziś dostępny jest w wersji premium. Barwne wzory wprost z boisk do koszykówki trafiły na światowe wybiegi.

4. Fasual

Oddanie głosu konsumentom jest cool! W Polce pierwsza na takie działanie zdecydowała się poznańska marka odzieżowa Gego. W ofercie tego sklepu od przeszło sześciu lat dostępna jest opcja stworzenia własnego T-Shirtu. Zwolennicy fasualu stawiają na lokalne brandy. Wybierając niewielkich rzemieślników, mają pewność, że kupią unikatowy produkt. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia etycznego podejścia do mody i zwracania uwagi na ekologię. Będąc klientami świadomymi, nie godzą się na sztucznie zawyżanie ceny. Brawo!

5. Jedwabne gumki do włosów

Do niedawna kojarzone głównie z włosomaniaczkami, które od lat podkreślały pozytywny wpływ jedwabnych gumek na nasze włosy. Dziś są jednym z najczęściej kupowanych akcesoriów, a lista sklepów, które je oferują ciągle rośnie. Choć ich cena znacznie przewyższa koszt tradycyjnych gumek do włosów, jest to inwestycja, której żadna posiadaczka długich włosów z pewnością nie pożałuje.