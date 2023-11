Ciąża biochemiczna zazwyczaj nie jest niczym groźnym i szacuje się, że prawie 50-60% ciąż to ciąże biochemiczne. Czym jest i z czym wiąże się ciąża biochemiczna?

Kiedy ciążę nazywamy ciążą biochemiczną

Ciąża biochemiczna następuje wtedy, kiedy dojdzie do zapłodnienia jaja i zagnieżdżenia się zarodka, ale krótko potem zarodek obumiera i zostaje wydalony z jamy macicy. Większość kobiet nawet nie zdąży się zorientować, że doszło do zapłodnienia, a ewentualnie bardziej obfite krwawienie traktuje jako spóźnioną miesiączkę. W innej sytuacji są kobiety, które starają się o dziecko i uważnie śledzą wszelkie symptomy i ciążowe objawy. W tej sytuacji mogą wyłapać nawet na teście ciążę, ale niestety nie będzie się ona rozwijać. Przy ciąży biochemicznej do poronienia dochodzi na bardzo wczesnym etapie.

Jakie są przyczyny ciąży biochemicznej?

Ze względu na obumarcie zarodka na bardzo wczesnym etapie trudno jest poznać jednoznaczną przyczynę. Najczęściej wymienia się następujące powody: wady rozwojowe zarodka, zaburzenia hormonalne (niska wartość progesteronu), nieodpowiednie przygotowanie śluzówki macicy do implantacji, stany zapalne w obrębie narządów rodnych, nieprawidłowości w budowie narządu rozrodczego, blizny bądź zrosty powstałe po przebytych wcześniej operacjach i zabiegach chirurgicznych, infekcje (np. różyczka, toksoplazmoza, świnka, grypa), nieprawidłowa masa ciała pacjentki, niedobory żelaza we krwi, stosowanie używek (np. alkohol, papierosy, narkotyki, sterydy), niewłaściwy tryb życia (m.in. złe nawyki żywieniowe, chroniczny stres, nadmierny wysiłek fizyczny). Nie należy się jednak obwiniać, jeżeli ciąża biochemiczna się powtarza, a szukać pomocy u specjalistów.

Czy ciąża biochemiczna wyklucza zajście w kolejną ciążę?

Nie, ciąża biochemiczna nie wyklucza zajścia w kolejną ciążę. Jeżeli jednak kobieta nie może długo zajść w ciąże, jest pod opieką kliniki leczenia niepłodności i wie o powtarzających się ciążach biochemicznych, powinna wraz ze specjalistą szukać jej powodów i minimalizować szansę na kolejną ciążę biochemiczną. Sama ciąża biochemiczna nie jest przeciwwskazaniem do kolejnego poczęcia i prawidłowo oczyszczona macica po samoistnym poronieniu jest gotowa do zapłodnienia już w kolejnym cyklu.