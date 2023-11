Do symboli narodowych należy podchodzić z szacunkiem. Są one przecież ucieleśnieniem naszej historii i ważnych wartości. Nie znaczy to jednak, że barwy narodowe lub inne państwowe symbole nie mogą stać się tematem prac plastycznych, a także elementem wystroju. Oto pomysły na patriotyczne dekoracje.

Reklama

Jak zrobić kotylion

To obowiązkowy element, zdobiący dumnie wypiętą pierś. Ten biało – czerwony symbol to elegancki dodatek dla każdego, kto dyskretnie chce pokazać swoją radość z niepodległego państwa. Wraz z dzieckiem można przygotować takie dla siebie, ale też dla innych członków rodziny. Kotyliony są dość proste do wykonania i nie potrzeba wielkiego nakładu pracy.A może ruszy mała taśma produkcyjna i każdy członek rodziny dostanie swoje zdanie?

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Flaga nie tylko na maszcie

Biało-czerwona flaga, dumnie powiewająca na masztach to piękny widok. Ale flagi można również wykonywać samemu. Począwszy od prostych kolorowanek, poprzez wylepianie odpowiednich pól kuleczkami z bibuły albo porwanymi kawałkami papieru. Ale można też zrobić flagę z patyczków pomalowanych na odpowiednie kolory. Przy okazji warto porozmawiać o tym, kiedy flaga jest gładka, a kiedy coś (i co) jest na niej napisane. Oraz o tym jak z flagą się obchodzić.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Orzeł na różne sposoby

Kolejnym symbolem narodowym jest oczywiście orzeł. I znowu, można go kolorować, ale też wykonać na inne sposoby. Wyklejając kółkami z bibuły albo tworząc pióra z pociętych na paski kartek białego papieru. A może w ogóle wykleić go syntetycznymi piórkami? W końcu można po prostu pooglądać tutiorale, jak rysować orła. No i poczytać informacje na temat tego niesamowitego ptaka. I dlaczego w zasadzie jest naszym symbolem narodowym?

Trwa ładowanie wpisu Instagram

A może biało – czerwony deser?

A może zamiast prac plastycznych, tego dnia skupicie się na potrawach w tych kolorach? Zamiast działać wspólnie nożyczkami, można działać mikserem i łyżką. Może wszystkie potrawy jedzone tego dnia będą miały biało – czerwony element? A jeśli nie to chociaż deser z galaretki i kokosów w naszych narodowych barwach?