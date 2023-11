Czasami można usłyszeć żarty o pierdzącej pochwie. Innym razem sytuacja bierze z zaskoczenia podczas miłosnych igraszek, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd z pochwy wydobywa się, noc cóż, coś co żywo przypomina bąka. Jednak nim nie jest.

Czym jest dźwięk wydobywający się z pochwy?

To, co zdarza się usłyszeć, to rzeczywiście ulatniające się gazy. Ale na tym podobieństwo z bąkiem się kończy, ponieważ gazy te są bezwonne i najczęściej jest to po prostu powietrze. To nie gazy z naszych jelit wydobywają się pochwą, bo przecież z biologicznego punktu widzenia jest to niemożliwe. Co zatem się dzieje? Z pochwy ulatnia się powietrze, które zostało tam wcześniej wtłoczone. Teraz po prostu próbuje znaleźć ujście i odgłos, który słyszymy to właśnie to.

Kiedy pochwa wydaje nieprzyjemne odgłosy?

Najczęściej dzieje się tak podczas uprawiania seksu lub ćwiczeń fizycznych. To wtedy powietrze wtłaczane jest do pochwy i podczas zmian pozycji, najczęściej gdy miednica jest uniesiona, dochodzi do wydostania się powietrza na zewnątrz. Pochwa zbudowana jest z mięśni, które kurczą się i rozluźniają i to właśnie wtedy może dojść do swoistego zassania powietrza. Podczas jego wychodzenia pochwa może wydać charakterystyczny dźwięk, który kojarzy się z określoną czynnością i dlatego dla wielu kobiet jest to dość niekomfortowe. Jeśli zdarzy się to pierwszy raz warto na spokojnie wyjaśnić, zaistniałą sytuację, a najlepiej po prostu wspólnie się z niej pośmiać.

Czy to normalne, że pochwa pierdzi?

Tak, to normalne i takie zjawisko może przydarzyć się każdej z nas (oby nie w krępującym momencie). Niepokój powinna jednak wzbudzić jego intensyfikacja, zwłaszcza, jeżeli kobieta ma za sobą poród. Poluźnione mięsnie dna miednicy albo nawet obniżenie narządów mogą sprzyjać powstawaniu gazów w pochwie i wtedy należy zgłosić się do fizjaterapeutki uroginekologicznej. Regularne ćwiczenia lub w razie konieczności zabiegi naprawią sytuację i zwiększą komfort funkcjonowania. Gazy wydobywające się z pochwy powinny być bezwonne. Jeżeli mają nieprzyjemny zapach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.