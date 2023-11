Joga nidra to starożytna praktyka, ale dobra jest na współczesne, mocno zabiegane czasy. Kiedy trudno nam zwolnić i złapać oddech w życiowej bieganinie, praktykowanie jogi nidry przynosi wiele korzyści. Do tego nie wymaga specjalnego sprzętu czy umiejętności i każdy może czerpać z jej dobrodziejstw.

Jak działa joga nidra?

To metoda głębokiego relaksu. Nazywana jest inaczej jogą snu. Ten unikalny proces medytacyjny jest uzdrawiający dla umysłu i ciała. Joga nidra wprowadza praktykujących w stan relaksu pomiędzy stanem alfa i theta. To fale mózgowe, które płyną przez mózg tuż przed zaśnięciem. Pozwala nam to na głębokie odprężenie pomiędzy jawą a snem. Osoba oddająca się praktyce słucha głosu osoby, która prowadzi przez daną nidrę. Dodatkowo, nawet jeżeli nie pozostanie się w stanie półsnu, a zaśnie, to podświadomość i tak poddaje się kojącemu działaniu jogi.

Technika, która redukuje stres

Przewodnik prowadzący medytację wprowadzi umysł i ciało w stan uspokojenia. Praktyka tworzy taką aktywność, która zmienia fale mózgowe. Ma to na celu uwolnić napięcie emocjonalne, spowolnić system nerwowy i pozwolić mięśniom się zrelaksować. Naturalnie redukuje stres w ciele i umyśle.To doprowadza do złagodzenia ewentualnych bóli głowy czy mięśni. Działa kojąco na cały organizm.

Zwiększona wydajność poznawcza

Dzięki głębokiej relaksacji mózg doznaje prawdziwego, głębokiego odpoczynku. Oczyszczony z emocji, ze zredukowanym poziomem hormonów stresu, mózg jest gotowy do podjęcia aktywności dnia codziennego z nową siłą i przestrzenią. Joga nidra może być używana do zarządzania stresem, aby pomóc panować nad myślami i skupić się na wykonywanych zadaniach.

Joga nidra na lepszy sen

Podążanie za kojącym głosem przewodnika, który perfekcyjnie relaksuje każdy kolejny mięsień w ciele, to najlepsza kołysanka na świecie. Joga nidra pomaga uzyskać regularne wzorce snu. Pozwala szybciej zasypiać w nocy, sprawia, że utrzymanie snu nie wymaga wysiłku i umożliwia osiągnięcie całonocnego odpoczynku. Ponadto, pomaga w leczeniu zaburzeń snu, takich jak bezsenność.

Nie istnieją w zasadzie przeciwskazania w praktykowaniu jogi nidry. Głęboki relaks może być dodatkowym wsparciem w leczeniu wielu chorób, zarówno o podłożu psychicznym, jak i fizycznym. Nie zastąpi jednak głównego procesu terapeutycznego.