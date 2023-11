Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że jądra trzeba regularnie badać. A to właśnie młodzi mężczyźni narażeni są najbardziej na zachorowanie na raka jąder. By zmienić oblicze badania gruczołu krokowego i jąder, jak co roku w listopadzie rusza akcja zapuszczania wąsów i badania jąder.

Movember czyli miesiąc solidarności z chorymi na raka jąder

Termin Movember powstał w wyniku połączenia dwóch wyrazów moustache – wąsy oraz November – listopad. Celem kampanii Movember jest zmiana oblicza męskiego zdrowia, natomiast wąsy, które przez twórców zostały ustanowione symbolem kampanii, mają ową zmianę oblicza komunikować. Luźna i zabawna forma kampanii sprzyja podejmowaniu trudnych i ważnych tematów. Mężczyźni często odwlekają badania krocza i jąder, niepotrzebnie czując wstyd przed profilaktyką zdrowia tych części ciała.

Wąsy to z pewnością element wizerunku, który trudno przeoczyć i o to chodzi! Mężczyźni, chcący wspierać akcje przez cały listopad zapuszczają wąsy. A kiedy w ten sposób już przyciągną uwagę swoich bliskich, przyjaciół czy współpracowników mogą łatwo wyjaśnić, o co chodzi i dlaczego warto badać jądra.

Czy rak jąder jest groźny?

To jeden z nowotworów, który ma dość dobre rokowania. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy zostanie wcześnie wykryty i szybko poddany leczeniu. A tak się nie stanie, jeżeli mężczyzna nie będzie regularnie sprawdzał swoich jąder i nie odwlekał w czasie ewentualnego badania. Nie każdy guzek na jądrach czy w kroku musi być groźny, ale im szybciej się to sprawdzi, tym lepiej dla ewentualnego leczenia. Akcja zapuszczania wąsów ma pomóc przebić się do świadomości zabieganych w swojej codzienności mężczyzn. Rak jąder dotyka najczęściej młodych mężczyzn, pomiędzy 14 a 35 rokiem życia. Dlatego to ich uwagę starają się przykuć twórcy kampanii, bo często to młodzi ludzie nie myślą jeszcze o regularnych badaniach.

Gdzie powstał ruch Movember ?

Ruch Movember narodził się w 1999 roku w Australii i od tamtej pory obchodzony jest na całym świecie. Akcja to nie tylko nawoływanie do solidarności z chorymi, ale również przypominanie o profilaktyce. Samobadanie jąder najlepiej wykonać raz w miesiącu. Polega na przetaczaniu jądra pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym od górnego do dolnego bieguna. Badanie powinno być wykonywane najlepiej pod prysznicem lub podczas ciepłej kąpieli przynajmniej raz w miesiącu. Stwierdzenie jakiejkolwiek nieprawidłowości jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.