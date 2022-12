"Byłoby super, gdyby nie buty". Internauci komentują prezencję Iriny Shayk w sukience za 200 zł [FOTO]

Modelka po raz kolejny wystąpiła na ważnym wydarzeniu w kreacji z sieciówki, co oczywiście spotkało się z zainteresowaniem wszystkich, którzy i śledzą wydarzenia ze świata mody. Kolekcja Metaverse, z której pochodzi sukienka, dokładnie dziś pojawi się w sklepach. Irina zaprezentowała ją jednak na poniedziałkowej gali The Fashion Awards w Londynie. O ile sama kreacja, raczej podobała się internetowym komentatorom, o tyle buty, które dobrała do niej modelka - zdecydowanie nie... Zobaczcie je i oceńcie, czy nadawały się na wielkie wyjście.

Irina Shayk w sukience z kolekcji H&M Metaverse