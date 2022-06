Brzuch potu wart! Małgosia Rozenek-Majdan na See Bloggers zaprezentowała efekty pracy z trenerem Lewandowskiej. FOTO

Małgorzata Rozenek od długiego czasu relacjonuje w mediach społecznościowych to, jak pracuje nad sylwetką. Ostatnio w materiałach, które zamieszcza, można było zobaczyć, że ćwiczy pod okiem jednego z trenerów z ekipy Anny Lewandowskiej - w centrum fitness, które stworzyła i sygnuje swoim nazwiskiem Ania. Trzeba przyznać, że efekty tych działań są imponujące. Na odbywającym się właśnie w Łodzi spotkaniu blogerów See Bloggers "Perfekcyjna" zaprezentowała się w stylizacji pięknie eksponującej umięśniony brzuch. Zobaczcie to koniecznie!

3 Małgorzata Rozenek-Majdan pracowicie spędza weekend... AKPA 2 ... Od rana bierze udział w odbywającym się w Łodzi spotkaniu blogerów... AKPA 1 ... Stylizacja, którą wybrała na tę okazję, podkreśla atuty jej wyrzeźbionej sylwetki. Prawda, że to brzuch potu wart?! AKPA Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję