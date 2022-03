47-letnia Lisa Barlow to gwiazda popularnego za oceanem reality show "The Real Housewives of Salt Lake City". Z racji swojej rozpoznawalności pojawia się oczywiście na branżowych imprezach. Wczoraj brała udział w jednym z takich wydarzeń. Stylizacja, którą wybrała na tę okazję, była... niebezpiecznie odważna.

