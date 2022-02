Brak wprawy...? Hanna Śleszyńska skrępowana własnym dekoltem na prezentacji ramówki Polsatu. FOTO

Wiele kobiet, które regularnie pozują dziś na tzw. ściankach i uwielbiają eksponować ciało, ubranych tak jak Hanna Śleszyńska, pewnie nawet by nie pomyślało, że w tym stroju jest coś, co odsłania zbyt wiele. Ona jednak wyraźnie nie czuła się komfortowo w marynarce pełniącej funkcję bluzki, czyli nałożonej tylko na bieliznę. Pozując do zdjęć, raz po raz zasłaniała dekolt albo trzymała poły marynarki bliżej siebie. Oceńcie, czy faktycznie miała powody do tego, by się krępować.

Hanna Śleszyńska na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu.