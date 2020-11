Jej historia to dowód na to, że bez względu na to, kim się jest, izolacja i stres fatalnie wpływają na psychikę.

Jennifer Lopez zmagała się z depresją. Piosenkarka obawiała się skutków pandemii koronawirusa. Reklama Okres izolacji, któremu musiała się poddać, spędziła z narzeczonym oraz czworgiem ich dzieci. W jednym z wywiadów zdradziła, że z dużym niepokojem zmagała się cała jej rodzina. Nie było to jednak długotrwałe i dziś na szczęście wszyscy czują się dobrze.