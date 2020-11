Aktorka zauważa, że rządzący naszym krajem umiejętnie wykorzystują niewiedzę dużej części naszego społeczeństwa i brak zrozumienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

– Ta wojna ideologiczna jest już w rozkwicie. Ja to widzę na swoim Instagramie, kiedy wrzucam posty związane z tym strajkiem, to ludzie mi po prostu piszą: jak można zabijać niewinne dzieci? I ciągle jest to samo. To jest zupełne niezrozumienie, o co tutaj poszło. Tak samo jak było z Trybunałem Konstytucyjnym, ludzie w ogóle nie rozumieją, o czym mowa i że trzeba wytłumaczyć, o co chodzi – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Katarzyna Warnke.

Podkreśla, że pod szumnym hasłem „w obronie życia” kryją się ludzkie dramaty. Każda sytuacja jest inna, dlatego też każda kobieta powinna mieć prawo wyboru i sama decydować o swoim życiu.

– Jeżeli ktoś mówi, że życie ludzkie stoi najwyżej, to ja się pytam, czyje życie ludzkie, tzn. płodu bez mózgu czy matki z zagrożonym życiem i w przyszłości brakiem możliwości rodzenia kolejnych dzieci. Nie wiem, czyje życie ludzkie jest zagrożone, czy całej rodziny, która będzie miała traumę spowodowaną tym, że pojawi się nowy członek rodziny, który w żadnym wymiarze członkiem nie może być – mówi aktorka .

– Nie mówimy teraz o osobach niepełnosprawnych z zespołem Downa. Mówimy o skrajnych przypadkach, bo o to chodzi. To jest dramat, co się dzieje, brak mi słów – dodaje Piotr Stramowski.

Aktor podkreśla, że szczególnie duże emocje wzbudziło u niego wystąpienie prezesa Kaczyńskiego.

– Pan Kaczyński wygłosił swoje orędzie do narodu, które jest bardzo, bardzo podobne do orędzia sprzed lat, które wygłosił pan Jaruzelski. Jakby zestawić obydwa obok siebie, to jest to przerażające, bo wystarczy zobaczyć, że padają podobne słowa – mówi.

Zdaniem aktora w wypowiedzi polityka padły szokujące słowa, które zamiast uspokoić społeczne nastroje, mogą jeszcze zaognić konflikt. Szczególnie zbulwersowało go to, że w tak trudnym momencie prezes PiS przede wszystkim apeluje do sympatyków o obronę Kościoła.

– Jeżeli on mówi, że w tym momencie odbywa się zamach stanu na Polskę i że teraz, jeżeli tego ktoś nie zrobi, to Polska zginie, że Rzeczpospolita Polska już nie będzie taka, jak była wcześniej, to aż mam dreszcze. To jest straszne, że żyjemy w XXI wieku, w 2020 roku, w wolnym państwie, o które walczyli nasi rodzice, i dzieje się coś takiego. Ja dzisiaj jestem po dwóch snach o wojnie, po prostu obudziłem się, wojna mi się dzisiaj śniła – mówi Piotr Stramowski.

Według niego przerażające jest to, że w wolnym państwie wciąż trzeba walczyć na ulicach o swoją godność.

– Oczywiście ten strajk kobiet już nie jest strajkiem kobiet, tylko to się zamieniło w strajk o wolność, o nasze prawa – mówi.