Emocjonujące zdjęcie pojawiło się na profilu makelifeeasier_pl wczoraj. Na pierwszy rzut oka nie ma na nim nic niezwykłego - ot, autorka bloga i właścicielka rzeczonego konta przed lustrem w jednym z pokoi w swoim mieszkaniu. Opis fotografii też nie wydaje się zaczepny. Dowiadujemy się z niego, że pogoda pokrzyżowała plany Kasi na zdjęcia w plenerze i zmusiła do pozostania w domu.

Dopiero w ostatnim zdaniu Autorka zachęca do uważniejszego przyjrzenia się scenerii zdjęcia. "A tak przy okazji - czy Wasze szafy też mają kształt krzeseł?" - napisała Kasia. To właśnie te słowa sprawiają, że w tle jej postaci zauważa się krzesło, a na nim stertę ubrań - być może czekających na uprasowanie, być może dopiero co ściągniętych z właścicieli i niedbale odłożonych na bok.

Jako że wyróżnikiem zdjęć prezentowanych przez Kasię na Instagramie jest zwykle perfekcyjna estetyka wnętrz, ten obrazek naprawdę robi wrażenie. Potwierdzili to również internauci, którzy wyjątkowi licznie polubili post, a także wyrazili "solidarność" z Kasią, deklarując posiadanie w domu podobnych "ozdób".

Tym razem w komentarzach nie było żadnego hejtu, a tylko pozytywne emocje. Nawet ktoś, kto napisał, że ma takie samo "krzesło wstydu", opatrzył swoje słowa ikonami uśmiechów i puszczania oczka.

Wam też podoba się żart Kasi?