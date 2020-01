Ewa Chodakowska jest trenerką fitness i od wielu lat propaguje zdrowy styl życia. Oprócz ruchu ważne jest dla niej również odżywianie. Tym bardziej więc nie może przeboleć widoku osób, które gromadami przychodzą do restauracji typu fast food.

Dla trenerki nie ma żadnego zrozumienia dla ich postawy. Według niej w dzisiejszych czasach jest tak dużo rozwiązań, że nie potrzeba świadomie niszczyć własnego organizmu. Winą za to obarcza między innymi brak edukacji i liczy na to, że jednak rodzice nastolatków, którzy to najczęściej sięgają po niezdrowe jedzenie, będą bardziej zwracali uwagę na tę kwestię.