Pod koniec lipca zaczęła intensywnie trenować i stosować dietę, dzięki czemu schudła 14 kilogramów.

- To było w czasie, gdy miałam bardzo dużo koncertów. Stwierdziłam podczas jednego z nich, że nie daję rady kondycyjnie - powiedziała.

W 2015 roku wokalistka urodziła synka Mateusza. Chłopiec ma dziś 4 latka i, jak wiele dzieci w jego wieku, jest jak żywe srebro.

- Waży 17 kilo i miałam problem, żeby go podnieść. Przy słabych mięśniach ramion i w ogóle całego ciała to jest może takie prozaiczne, ale jest to problem dla mamy - dodała.

Trzeci powód był czysto zawodowy. Gosia właśnie wystąpiła w teledysku "Dlaczego", w którym chciała zaprezentować swoją szczupłą figurę.

- Myślę, że akurat w moim przypadku tak jest, że krytyka mojej figury spowodowała, że chciałam ćwiczyć i pokazać, że tak nie jest, że można naprawdę, jeśli coś się chce osiągnąć, to można to zrobić. Uważam, że krytyka jest ważna - stwierdziła.