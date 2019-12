- Bardzo zwracamy uwagę na to, co jemy, i bardzo rzadko korzystamy z fast foodów. Wiadomo, że jeżeli nie ma innej możliwości albo czasami dla kaprysu, ale to jest naprawdę bardzo rzadko – mówi Ilona Felicjańska.

Felicjańska tłumaczy, że bardzo dba o to, by posiłki, które trafiają na stół w jej domu, były zbilansowane, a produkty pochodziły z pewnych źródeł, najlepiej ekologicznych.

– Na co dzień jemy bardzo dużo sałat i dużo warzyw, natomiast bardzo mało mięsa, naprawdę bardzo sporadycznie, a jeżeli już, to bardzo pilnujemy, skąd jest to mięso, bo jestem absolutną przeciwniczką hodowlanego traktowania zwierząt. To wszystko jest ważne, bo z jednej strony są to cierpienia tych zwierząt, ale z drugiej strony to mięso, czyli dostarczamy do siebie to wszystko, co te kury jadły i co przeżywały, dlatego warto zwracać uwagę na takie rzeczy – mówi Ilona Felicjańska.

Pomiędzy posiłkami modelka pije też dużo wody i zielonej herbaty, natomiast rzadziej sięga po soki.

– Uwielbiam rano kawę z mlekiem i też ją piję. Myślę, że wszystko w umiarze, nie warto jest wariować w jakimś jednym kierunku. Ale z drugiej strony, jeżeli bardzo źle się odżywiamy, to lepiej zwariować i odżywiać się bardzo dobrze, żeby później znaleźć ten środek, bo ten środek jest kolejną rzeczą, która pomaga nam w życiu – mówi Ilona Felicjańska.

Felicjańska tłumaczy, że dużo czasu poświęciła na lekturę różnych porad dotyczących zdrowego odżywiana. Niektóre z nich z mniejszym bądź większym powodzeniem przez lata wcielała w praktykę. Przekonała się jednak, że najlepiej jest słuchać potrzeb swojego organizmu. Jeśli się czegoś domaga, to trzeba mu tego dostarczyć, ale z umiarem.

– Nie stosuję żadnych oszukanych posiłków, ponieważ nauczyłam się, znając bardzo dużo przeróżnych zasad, jak powinniśmy się odżywiać, dotarłam do tego, że to mój organizm, któremu już ufam, dokładnie mówi, kiedy jest głodny, kiedy czegoś potrzebuje, kiedy potrzebuje zjeść kawałek białka, a kiedy wystarczą same owoce i warzywa. Nie jem tylko dlatego, że ktoś częstuje, nie jem tylko dlatego, że powinno się zjeść i z całą pewnością nie jem tyle, ile wskazują różni dietetycy – mówi Ilona Felicjańska.

Z własnego doświadczenia Felicjańska wie, że najwięcej korzyści jej organizmowi przynoszą pełnowartościowe, aczkolwiek niewielkie posiłki spożywane w regularnych odstępach czasu.