Hiszpańska super-niania

Maria Teresa Turrion Borrallo to opiekunka brytyjskiego następcy tronu. Do mediów przenikło niewiele informacji na jej temat, ale każdą ciekawostkę opisywano w szczegółach. Temat tajemniczej opiekunki dzieci Williama i Kate powraca co jakiś czas. Maria pojawia się publicznie rzadko, ale za każdym razem wzbudza ciekawość. W trakcie oficjalnych uroczystości Borallo prezentuje się w oficjalnym kostiumie niań Norland – prestiżowej szkoły brytyjskiej, kształcącej m.in. opiekunki dla rodzin królewskich. Charakterystycznym elementem skromnego, ale dystyngowanego stroju są rękawiczki, kapelusz i zegarek.

Kim są nianie z Norland College?

Uczelnia, z której pochodzą najbardziej pożądane opiekunki na rynku niań, powstała pod koniec XIX wieku. Emily Ward – założycielce szkoły – przyświecał cel wykształcenia opiekunek, które do tej pory zajmowały się jedynie karmieniem i doglądaniem dzieci. Ward chciała, by nianie nabrały niezbędnej wiedzy o fizycznym i emocjonalnym rozwoju dziecka. Zależało jej również, by absolwentki szkoły mogły pochwalić się nienagannymi manierami. Cecha niezbędna, gdyż dziewczęta miały docelowo pracować w domach brytyjskiej arystokracji. Jako bazę nauczania wybrano metodę Friedricha Froebela – pedagoga stawiającego na wszechstronny rozwój dziecka z naciskiem na indywidualność i edukacyjną wartość zabawy. Przyszłe nianie ćwiczą m.in. na lalkach, którymi opiekują się tak jak realnymi podopiecznymi.

Jak podaje strona uczelni, aktualne stawki dla niań Norland kształtują się w widełkach od min. 44 tys. funtów (niania początkująca) do powyżej 124 tys. funtów brutto rocznie (doświadczenie powyżej 10 lat, praca za granicą).

Umiejętności królewskiej niani

Jako absolwentka szkoły Norland Borallo posiada zestaw różnorodnych umiejętności. Potrafi gotować, szyć, aranżować przyjęcia dla dzieci i prezentować doskonałe umiejętności kierowania samochodem. Jako niania przyszłego króla musiała również przejść szkolenie antyterrorystyczne i kurs negocjacji w razie zagrożenia dziecka porwaniem. Na uwagę zasługują również jej umiejętności samoobrony – jeśli wierzyć mediom, Borallo skończyła kurs taekwondo. Równie ważne są tzw. umiejętności miękkie. Niania przyszłego króla dba o dobrobyt emocjonalny dziecka, wie jak rozwiązywać konflikty i rozmawiać z podopiecznym o emocjach.

Komunikatywność i wyczucie czasu

Borallo jest chwalona nie tylko za doskonałe wykształcenie i umiejętności, ale również odpowiednie wyczucie czasu. Niania bywa widoczna podczas wydarzeń, w których biorą udział dzieci Windsorów – m.in. w trakcie chrztu małej Charlotte. Robi zdjęcia, wspiera księżną Kate w nadzorze nad dziećmi, towarzyszy rodzinie królewskiej w podróżach. Jak podkreśla brytyjska prasa – królewska opiekunka wie, kiedy się wycofać, a kiedy podjąć akcję.

Carolyn Harris – autorka opracowania Raising Royalty:1000 Years of Royal Parenting – chwali na łamach magazynu People umiejętności adaptacyjne królewskiej niani. W przeszłości królewskie nianie zatrudniano niemal zawsze na podstawie referencji – wyjaśnia Harris. Obecnie niania przyszłego następcy tronu musi znaleźć delikatny balans pomiędzy wspieraniem emocjonalnym dziecka, a brakiem ingerencji w decyzje jego rodziców.