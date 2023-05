Zatytułowana "Bądź bezpieczny" broszurka wpaja uczniom schemat postępowania "uciekaj, kryj się, walcz", rekomendowany przez FBI. Książeczka została przekazana dzieciom od czwartego roku życia. Na ilustracjach można znaleźć Kangurzycę, Prosiaczka i Maleństwo w bokserskich rękawicach, perorującą Sowę Przemądrzałą i Kubusia - kryjącego głowę w garnku z miodem.

Pozycję rozdano w tygodniu, w którym Teksas obchodził pierwszą rocznicę masakry szkolnej w Uvalde, w której nastolatek zastrzelił 19 dziesięciolatków i dwie nauczycielki.

Demokratyczny gubernator Kalifornii Gavin Newsom wyszydził działania republikańskich władz Teksasu.

- Kubuś uczy teksaskie dzieci, co robić, kiedy do szkoły wedrze się uzbrojony napastnik, bo władzom stanu brak odwagi, by wprowadzić zdroworozsądkowe ograniczenia w posiadaniu broni - oświadczył.

W Teksasie dostęp do broni jest powszechny. Przed dwoma laty, po strzelaninach w EL Paso i Odessie, w których zginęło 30 osób, republikańskie władze stanu uchwaliły ustawę liberalizującą noszenie broni - przypomina redakcja.

Twórcy bazy K-12 shool shooting database, gromadzącej dane o atakach z bronią palną w amerykańskich szkołach, zauważyli z kolei, że zasada "uciekaj, ukryj się, walcz" jest niezgodna z regułami postępowania wpajanymi i ćwiczonymi z uczniami szkół podstawowych. W razie pojawienia się w szkole napastnika zaleca się im ukrycie i całkowitą ciszę, a więc działanie sprzeczne z proponowaną przez autorów broszury ucieczką. (PAP)

os/ mms/