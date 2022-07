Czy wyjazd na wakacje z kilkumiesięcznym dzieckiem to dobry pomysł? Jeśli zostanie dobrze zaplanowany i przemyślany, to z pewnością tak! Gdzie wyjechać? Jaki środek transportu wybrać? Co spakować do wakacyjnej apteczki? Na te i inne pytania odpowiada lek. Aneta Górska-Kot, ekspertka ds. pediatrii Grupy Lux Med.

Rozpoczęły się wakacje – większość osób wyjeżdża na urlopy, niektórzy – po raz pierwszy z maleńkim dzieckiem. Zazwyczaj rodzice wybierają bliższe kierunki, rzadziej decydują się na podróż samolotem. Reklama - To dobra decyzja. Z kilkumiesięcznym dzieckiem najwygodniej wybrać się w niezbyt daleką podróż samochodem i w razie potrzeby robić przystanki – czy to na odpoczynek, czy na zmianę pieluszki czy posiłek. Niektóre dzieci źle znoszą różnicę ciśnień w samolocie, więc ten środek transportu radzę odłożyć na późniejsze lata - mówi lek. Aneta Górska-Kot. Ci, którzy chcieliby jednak zabrać dziecko w tropiki, powinni jeszcze dokładniej się przygotować do wyjazdu, odwiedzając lekarza medycyny tropikalnej. - Być może konieczne będą dodatkowe szczepienia. Wszystko jest do zorganizowania, ale trzeba zaplanować taki wyjazd mądrze - mówi ekspertka. lek. Aneta Górska-Kot. Bez wakacyjnej apteczki ani rusz! Reklama Planując wyjazd z dzieckiem, obowiązkowym elementem bagażu powinna być apteczka, w której powinny znaleźć się: leki przeciwgorączkowe: z ibuprofenem lub z paracetamolem w syropie i w czopkach

preparaty antyseptyczne, czyli środki do czyszczenia skóry i ran – już nawet kilkumiesięczny maluszek, który uczy się przemieszczania, może się skaleczyć

środki do zaopatrzenia ran – plastry, bandaż itp.

probiotyki w razie biegunki

doustne płyny nawadniające, również w razie biegunki lub/i wymiotów (dla starszych dzieci) Dodatkowo ekspertka radzi, by przed wyjazdem, sprawdzić w Internecie, gdzie jest najbliższe miejsce, w które możemy udać się z dzieckiem w razie potrzeby. - Warto na spokojnie sprawdzić, gdzie najbliżej naszego wakacyjnego miejsca pobytu jest SOR, szpital lub przychodnia. Gdyby zaszła potrzeba uzyskania pomocy, lepiej wiedzieć, jak długa podróż nas czeka – informuje. lek. Aneta Górska-Kot. Ruszamy w drogę! Sama podróż samochodem z maluchem też może być wyzwaniem, szczególnie jeśli to pierwsza wyprawa w powiększonym składzie. Tu również warto się dobrze przygotować: Na pewno powinniśmy mieć ze sobą wodę i lekkie przekąski dla rodziców i starszych dzieci. Jeśli mamy taką możliwość, wybierzmy na podróż moment, w którym najczęściej dziecko ma drzemkę. Z pewnością przespanie części podróży będzie komfortowe zarówno dla malucha, jak i jego rodziców, szczególnie kierowcy. Reklama Dużym wyzwaniem jest tzw. choroba lokomocyjna, z którą zmaga się spore grono maluchów. Niestety, najmłodszym dzieciom nie można podawać popularnych preparatów dostępnych bez recepty w aptekach. - Można spróbować z opaskami na wymioty, choć nie brakuje sceptyków tego rozwiązania. Opiera się ono na akupresurze. Ucisk określonych miejsc na nadgarstku umożliwia zahamowanie mdłości. Taki produkt nie zaszkodzi, a może pomoże? Na pewno w sytuacjach skrajnych warto wybrać się do pediatry, który przepisze leki na receptę, dostosowane do wieku dziecka - radzi lekarka. Dobrze zaplanowany wyjazd z dzieckiem, nie będzie pełen stresu, a odpowiednie przygotowanie sprawi, że zamiast przejmować się, młodzi rodzice będą cieszyć się wspólnym czasem i kolekcjonowaniem wspomnień.