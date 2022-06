Niemowlę karmione mlekiem mamy trzeba dopajać – MIT!

Reklama

Mleko mamy to prawdziwy cud natury. Jest zawsze dostępne, ma odpowiednią temperaturę, a wyjątkowa kompozycja jego składników zaspokaja potrzeby dziecka (przy czym witaminy D i K należy suplementować w porozumieniu z lekarzem). Podczas wyłącznego karmienia piersią niemowlęcia mama nie musi dodatkowo dopajać dziecka wodą. Woda jest bowiem głównym składnikiem matczynego mleka. W trakcie karmienia pokarm w pierwszej kolejności gasi pragnienie maluszka, a dopiero później także zaspokaja jego głód. To dlatego im dłużej dziecko ssie, tym bardziej kaloryczne staje się mleko mamy[1].

Półroczne dziecko już nie potrzebuje mleka mamy – MIT!

Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, aby mleko mamy było jedynym pokarmem dziecka w pierwszym półroczu jego życia. Po tym czasie przychodzi czas na rozszerzanie jadłospisu niemowlęcia, jednak mleko mamy wciąż powinno być stałym elementem codziennej diety malucha – nawet do 2. roku życia lub dłużej, jeśli będzie to pożądane przez mamę i dziecko. W odpowiednim czasie należy przy tym pamiętać o włączeniu do codziennego jadłospisu niemowlęcia żywności uzupełniającej. Rozszerzając dietę dziecka, warto zapoznać się ze schematem żywienia niemowląt, który został opracowany z myślą o ułatwieniu procesu wprowadzania nowych produktów do diety dziecka. Przedstawia orientacyjną liczbę posiłków, wielkość porcji czy rodzaj i konsystencję pokarmów.

Pokarm kobiecy się zmienia – FAKT!

Reklama

Zdolności kobiecego organizmu są niesamowite. Kiedy mama karmi piersią, mleko dostosowuje się do potrzeb i etapu rozwoju dziecka. Pierwszym pokarmem, jaki otrzymuje niemowlę po narodzinach, jest tzw. siara. Powstaje ona pod wpływem hormonów wytwarzanych m.in. przez łożysko. Siara – w porównaniu do dojrzałego mleka mamy – zawiera więcej białka i składników mineralnych, a mniej tłuszczów i witamin. Jest ważna dla budowania odporności dziecka[2]. W kolejnych tygodniach po porodzie piersi kobiety produkują mleko przejściowe. Zawiera ono więcej białka, ma za to mniej tłuszczu i laktozy. Po nieco ponad dwóch tygodniach od narodzin dziecka skład pokarmu normuje się, a piersi produkują mleko dojrzałe. Jest ono bardziej kaloryczne, zawiera więcej tłuszczów i witamin, a mniej białka.

Reklama

Warto wiedzieć, że proporcje niektórych składników mleka mamy dostosowują się do faz karmienia czy pory roku[3]. Skład mleka mamy zmienia się również w ciągu doby. Dziecko karmione w nocy otrzymuje bardziej sycący pokarm, w którego składzie znajduje się większa ilość tłuszczu. Bardziej kaloryczny posiłek ułatwia niemowlęciu spokojny sen.

Mama może karmić jednocześnie piersią i mlekiem następnym – FAKT!

Zdarza się, że mama przystawia niemowlę do piersi, a jednocześnie z różnych przyczyn musi dodatkowo dokarmiać dziecko mlekiem następnym. Takie rozwiązanie można wprowadzić po konsultacji z lekarzem pediatrą, m.in. w przypadku trudności laktacyjnych, chęci powrotu do pracy czy leczenia, któremu musi poddać się mama. Kiedy lekarz zaleci wprowadzenie karmienia mieszanego, mama z pomocą pediatry powinna wybrać takie mleko następne, które będzie posiadało odpowiednią kompozycję składników, w tym także te naturalnie występujące w jej pokarmie. Dzięki temu będzie ono dostarczało dziecku wiele korzyści, m.in. wspierało prawidłowy rozwój, w tym prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz rozwój funkcji poznawczych.

[1] Mikulska A., Szajewska H., Horvath A., Rachtan-Janicka J., Poradnik karmienia piersią według zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021, s.19.

[2] https://www.bebiprogram.pl/ciaza/karmienie-piersia/zalety-karmienia-piersia/czym-jest-siara

[3] Mikulska A., Szajewska H., Horvath A., Rachtan-Janicka J., Poradnik karmienia piersią według zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021, s.19.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Bebilon 2 Advance PRONUTRA.