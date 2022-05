1. Kiedy podać maluszkowi smoczek i dlaczego?

Każdy maluch rodzi się z odruchem ssania, dzięki któremu pije mleko z piersi mamy, ale także się uspokaja. Jest to naturalna potrzeba, którą oczywiście najlepiej byłoby zaspokajać w naturalny sposób – przystawiając dziecko do piersi zawsze wtedy, gdy tego potrzebuje. Jednak nie zawsze jest to możliwe z kilku powodów – po pierwsze niektóre dzieci najchętniej chciałyby być przystawione do piersi non-stop. Po drugie mama także potrzebuje chwili dla siebie i wolnych rąk. Nie wszystkie mamy mogą też karmić piersią. Właśnie wtedy z pomocą przychodzi smoczek uspokajający, ponieważ podobnie jak pierś, zaspokaja tę pierwotną potrzebę, redukując stres maluszka.

2. Jak często podawać smoczek?

Nie ma złotej rady, która mówiłaby o konkretnych częstotliwościach. Należy ją dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka. Najczęściej podajemy smoczek, kiedy maluszek płacze, licząc na to, że się uspokoi. Jednak zanim do tego dojdzie, powinniśmy sprawdzić, czy przypadkiem dziecku nic nie dolega – może jest głodne lub ma mokrą pieluszkę. Oprócz typowo fizjologicznych potrzeb warto zastanowić się, czy bobas nie oczekuje od nas przytulania, noszenia czy po prostu bliskości. To z pozoru prozaiczne potrzeby, jednak ogromnie ważne dla maleństwa. Jeśli okaże się, że mimo wszystko dziecko płacze – możemy podać wówczas smoczek. Pomoże on zaspokoić naturalny odruch ssania, które niektóre dzieci mają bardzo silnie wykształcony.

3. Na co uważać przy wyborze smoczka?

Materiał, z którego wykonany jest smoczek, ma ogromne znaczenie. Warto wystrzegać się pewnych szkodliwych substancji, które mogą się w nim znaleźć. Między innymi jest to bisfenol A (BPA), który bardzo często jest wykorzystywany przy produkcji tarczek smoczków, skąd przedostaje się do organizmu dziecka. Dodatkowo bisfenol uwalnia się z plastiku, gdy ten zostanie uszkodzony mechanicznie (poprzez pogryzienie) lub poddany wysokiej temperaturze (podczas sterylizacji lub ekspozycji na słońce).

Materiał, z którego wykonana jest gumka smoczka, jest równie ważny. Warto zadbać o to, by był wytrzymały i hipoalergiczny. Właśnie taki jest silikon, który jest trwały i odporny na odkształcenia. Dodatkowo, co ważne dla maluszka — jest bezzapachowy i bezsmakowy. Nie zmienia on kształtu ani pod wpływem temperatury, ani ssania. Możemy go poddać sterylizacji, nie obawiając się o uszkodzenia. Dodatkowo wyjątkowo miękka silikonowa gumka wymaga mniej wysiłku podczas ssania, dzięki czemu szybko przynosi ukojenie..

Ogromne znaczenie ma także budowa plastikowej tarczki. Neuorologopedzi rekomendują, by była ona jak najmniejsza, jak najlżejsza, jak najdelikatniejsza, dobrze wyprofilowana. Warto też wybrać taki smoczek, który ma otwory w tarczce, dzięki którym przepływ powietrza jest łatwiejszy i zgryz mniej obciążony. Jeśli już o kształtach mowa, to gumka smoczka powinna także być jak najmniejsza i w kształcie spłaszczonej wisienki, tak by nie wypełniać całej buzi maluszka. Warto też pamiętać o tym, że rozmiar smoczka należy dobrać do wieku dziecka.

4. Jak dbać o higienę smoczka?

Oczywiście nie możemy zapominać o odpowiedniej higienie smoczka. Jak każda rzecz będąca w użyciu przez maluszka, smoczek nieraz wyląduje na kocyku, na dywanie czy nawet na chodniku. Wtedy, by uniknąć niechcianych bakterii, niezbędna jest sterylizacja. Tutaj musimy kierować się wskazaniami producenta. Każdy podaje czas, w jakim powinno się wyparzać produkt. Niektórzy producenci poszli o krok dalej i zaprojektowali specjalne opakowania na smoczki, które oprócz higienicznego przechowywania, odgrywają też rolę kapsuły do sterylizacji – po wlaniu wody wystarczy podgrzać smoczek w kuchence mikrofalowej i voila – odkażanie zakończone.

5. Jaki smoczek wybrać?

Planując zakup smoczka, należy więc zwrócić uwagę przede wszystkim, z czego jest wykonany, jaki jest kształt i rozmiar tarczki i gumki smoczka – by mieć pewność, że będzie to bezpieczny wybór dla zdrowia naszego maluszka. Jeśli od razu przyzwyczai się do produktu, który nie wpłynie negatywnie na zgryz – tym lepiej dla rodziców.

Podziękowania z przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Canpol babies.