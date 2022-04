Pożywieniem najmłodszych dzieci jest mleko mamy, podawane poprzez karmienie piersią lub odciągany pokarm, oraz mleko modyfikowane.

Trzeba pamiętać o tym, że mleko kobiece wieczorem oraz w nocy ma inny skład niż w ciągu dnia. W ciągu dnia mleko nie zawiera składników, które pomagają przy zasypianiu. Natomiast w mleku wieczornym i podawanym w nocy wytwarzają się nukleotydy, witaminy B6 i B12 oraz hormon, który odpowiada za sen, czyli melatonina – podkreśla Aleksandra Łoniewska, ekspertka Mama i ja.

Dlatego, jeżeli maluszek karmiony jest mlekiem odciąganym, wieczorem oraz w nocy warto podawać mu odciągnięte mleko wieczorne. Ma to duże znaczenie, ponieważ w ten sposób dziecko otrzymuje wraz z pokarmem naturalne wspomagacze snu. Z kolei na poranny posiłek powinno podawać się mleko odciągnięte o poranku lub w trakcie dnia.

- Należy też powstrzymać się od zbyt szybkiego rozszerzania diety dziecka i poczekać do ok. 6 miesiąca życia, aż dziecko zacznie samodzielnie siadać. Podawanie kaszki na noc, żeby dziecko było najedzone i lepiej spało, tak naprawdę jest mitem i nie ma wpływu na sen – dodaje Aleksandra Łoniewska.

Dla spokojnego snu niemowlęcia ważna jest także dieta mamy. Do 4 miesiąca życia dziecka wskazana jest rezygnacja z produktów zawierających kofeinę, takich jak kawa, czekolada czy kakao. Aby uzyskać odpowiednią ilość pokarmu, warto też zadbać o odpowiednie nawodnienie, pijąc niegazowaną wodę źródlaną, jak np. Mama i ja.

Dieta na sen dla małych dzieci, które jedzą zróżnicowane pokarmy

Na sen dziecka śniadanie może oddziaływać bardziej niż kolacja. Połączenie porannego posiłku, bogatego w białko i witaminę B6, z przebywaniem na słońcu do godziny 14, może znacząco ułatwić wieczorne zasypianie. Tryptofan ulegnie przemianie w serotoninę, a ta z kolei zamieni się w melatoninę.

- Dlatego w diecie dziecięcej wskazane jest podawanie produktów bogatych w tryptofan, takich jak: banany, jajka, sezam, płatki owsiane, sery, awokado, pestki dyni, indyk, produkty sojowe, mleko – podkreśla Aleksandra Łoniewska. – Doskonałym posiłkiem na kolację są tłuste gatunki ryb, bo zawarte w nich DHA wspomaga dojrzewanie mózgu oraz pozytywnie wpływa na długość i jakość snu. Popularne kaszki nie wspomagają snu, a dodatkowo często zawierają pobudzający cukier. Podając wieczorem kaszkę na mleku, dodajmy do niej banana i odrobinę tłuszczu.

Zbilansowany posiłek powinien zawierać białka, węglowodany i tłuszcze. To sprawi, że maluch długo będzie syty, co umożliwi mu spokojny sen. Dzieci trawią szybciej niż dorośli – to sprawia, że najlepszy czas na kolację jest 40 – 60 minut przed zaśnięciem.

Woda w diecie niemowląt i małych dzieci

Dzień warto zaczynać od szklanki wody – dotyczy to również dzieci, które skończyły 6 miesiąc życia.

- Należy pić wodę także 15-20 minut przed każdym posiłkiem, a dodanie soku z cytryny sprawi, że dłużej utrzyma się ona w organizmie. Po posiłku trzeba odczekać około godziny – jeśli jednak dziecku bardzo chce się pić w trakcie jedzenia, pamiętajmy o tym, by podawać mu wyłącznie wodę niegazowaną i odpowiadającą jego potrzebom. Woda jest także najlepszym wyborem, jeśli chodzi o gaszenie pragnienia w nocy – dodaje Aleksandra Łoniewska.