Akceptacja przez rówieśników to niezwykle istotna kwestia dla dzieci i nastolatków. Niekiedy, by odnaleźć się w szkolnym środowisku, posuwają się do dręczenia innych i naśmiewania się z nich.

Reklama

Jak w takich sytuacjach reagować? Na ten temat wypowiedziała się w studiu „Dzień Dobry TVN” z Martą Żysko-Pałubą, psycholog dziecięca.