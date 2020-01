W listopadzie 2019 roku Joanna Krupa wraz z mężem powitali na świecie swoją pierwszą córkę Ashę Leigh.

Młoda mama mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, ale mimo nowych obowiązków, nie zapomina o polskich fanach.

W rozmowie z Małgorzatą Ohme opowiedziała o nocnej niani, z której pomocy korzystała na początku.

- Strasznie się stresowałam, bo nigdy nie miałam dzidziusia, mój mąż też nie. Chcieliśmy mieć kogoś, kto by nam pokazał jak na co dzień to wygląda - powiedziała gwiazda. - W Stanach to jest bardzo popularne - dodała.