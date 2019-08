Pójście do przedszkola to jeden z ważniejszych momentów w życiu dziecka. Pierwsze spotkania z rówieśnikami i kilkugodzinna rozłąka z rodzicami nie należą do najłatwiejszych.

Jak przygotować malucha na to przełomowe wydarzenie? Czy możemy pomóc dziecku szybciej przystosować się do zmian?