Niektórzy dorośli nie nadają zabawie dzieci należnego priorytetu. A szkoda, gdyż zabawa, a w szczególności zabawa rodziców z dzieckiem, to najlepiej wykorzystany czas i najmądrzejsza decyzja. Wspólna zabawa rozwija dzieci i powoduje, że rodziny są szczęśliwsze. Takie wnioski płyną z raportu LEGO® Play Well, na potrzeby którego przebadano blisko 13 000 rodziców i dzieci z 9 krajów. Odpowiadali oni na pytania dotyczące roli zabawy w ich życiu.

Dlaczego warto znaleźć czas na wspólną zabawę?

Raport ujawnia związek między czasem spędzonym na wspólnej zabawie a szczęściem rodzin. Dziewięć rodzin na 10 (88%), które bawią się razem przez 5 godzin tygodniowo lub więcej, twierdzi, że są szczęśliwe, podczas gdy wśród tych, którzy bawią się mniej niż 5 godzin tygodniowo, tylko 7 na 10 (75%) twierdzi, że są zadowoleni.

Dorośli i dzieci w równym stopniu odczuwają korzyści płynące ze wspólnej zabawy. Rodzice twierdzą, że pozwala lepiej poznać swoje dziecko (94% odpowiedzi), ale także, że jest dobra dla ich własnego dobrego samopoczucia (91%) i szczęścia (72%) oraz pomaga im się zrelaksować (86%). Zabawa umożliwia lepszą komunikację w rodzinie i buduje silniejsze więzi rodzinne (95%). Prawie wszystkie dzieci biorące udział w badaniu potwierdzają, że zabawa sprawia, iż czują się szczęśliwe (93%) i pomaga im się zrelaksować po długim dniu w szkole (87%). Ponadto lepiej się uczą, gdy nauka przypomina zabawę (83%).

Niestety, z raportu wynika też, że prawie jedna trzecia rodzin (30%) spędza razem mniej niż 5 godzin tygodniowo. Jedna na 10 (10%) bawi się mniej niż dwie godziny. Ponad jedna trzecia respondentów (38%) przyznaje, że trudno im znaleźć czas na zabawę ze względu na napięty harmonogram zajęć, zarówno rodziców, jak i dzieci. Nawet jeśli rodziny spędzają czas razem na wspólnej zabawie, aż sześcioro rodziców na 10 (61%) przyznaje, że rozpraszają ich inne sprawy, takie jak praca zawodowa, zajęcia domowe czy stale obecne smartfony. Niepokojące jest, że co piąte dziecko (17%) twierdzi, że jest zbyt zajęte, by znaleźć czas na zabawę, a czworo na 5 (81%) chciałoby, aby rodzice więcej się z nimi bawili.

- Wspólnie spędzany czas dzieci i rodziców jest prawdziwym dobrodziejstwem - mówi Dorota Maciejec, psycholog dziecięcy. - Pomaga nie tylko rozwijać zdolności umysłowe, wspierając rozwój wyobraźni i kreatywności, ale także inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne. Przede wszystkim jednak, stwarza okazję do budowania i umacniania wzajemnych relacji, daje przestrzeń do komunikowania się, zaspokaja potrzebę miłości i przynależności, a to w konsekwencji pozytywnie wpływa na poczucie szczęścia całej rodziny i każdego z jej członków. Dlatego tak ważne jest, aby dorośli potrafili znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami i dodatkowymi zajęciami, zarówno swoimi, jak i organizując grafik swoim pociechom, a czasem spędzonym w gronie rodzinnym. Bycie razem jest bardzo istotne, bo wzmacnia więzi rodzinne, a te są kluczowe dla zdrowia psychicznego dzieci, dają im siłę, by podejmować wyzwania na kolejnych etapach rozwoju, edukacji i przyszłego dorosłego życia - podkreśla.

10 zasad dobrej zabawy:

1. Stawiaj wyzwania i podważaj schematy myślowe.

2. Zachęcaj dzieci do swobodnej zabawy. Niech dzieci nadają jej kierunek.

3. Zacznij od ruchu. Poprzez wspólne ćwiczenia fizyczne nawiązuje się więź.

4. Niech zabawa będzie różnorodna, gdyż to właśnie różnorodność rozwija dzieci wszechstronnie.

5. Dajcie się ponieść zabawie.

6. Skupiaj się na kreatywności, nie bałaganie.

7. Akceptuj błędy i pomóż dziecku je naprawić.

8. Wygłupiaj się, a dzięki temu łatwiej wejdziesz do dziecięcego świata.

9. Zaplanuj rodzinny dzień na zabawę i nie przekładaj go.

10. Zamień obowiązki w zabawę.

Dlaczego zabawa jest ważna?

Aż 96% rodziców widzi, że zabawa ułatwia dzieciom nawiązywanie kontaktów, współpracę z innymi, komunikatywność i kreatywność, 95% uważa, że zabawa ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu i rozwoju dziecka: wzmacnia pewność siebie, ciekawość świata i uczy rozwiązywania problemów, 94% mówi, że dzięki zabawie dzieci uczą się na błędach, nabywają umiejętność zadawania pytań, 93% sądzi, że wzmacnia inteligencję emocjonalną (np. empatię).

Dzieci bawią się, bo sprawia im to przyjemność. Zabawa daje uczucie szczęścia i dobrego samopoczucia jednostce, rodzinie, a nawet i całym społeczeństwom. Nie bez kozery dzieci nie chcą zrezygnować z zabawy, a my jako dorośli musimy dać im do tego prawo.