Czym jest dewiacja seksualna? - To zaburzenie preferencji seksualnych - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" Monika Staruch.

Na czym dokładnie polega? Co w seksie uważane jest za normę, a co za dewiację?

- Jeśli akceptują to dwie osoby, to one kształtują normę - podkreśliła seksuolog.

Jakie zdanie miał na ten temat psycholog Piotr Mosak?