Jak określić rozmiar pierścionka?



Pierścionek w odpowiednim rozmiarze powinien z lekkim oporem przejść przez staw serdecznego palca prawej dłoni, ale go nie uciskać, gdy znajdzie się u nasady. Najbardziej precyzyjnym sposobem na poznanie rozmiaru palca jest zmierzenie wewnętrznej średnicy innego pierścionka noszonego przez przyszłą narzeczoną na serdecznym palcu prawej dłoni za pomocą suwmiarki, a następnie przeliczenie wyniku podanego w milimetrach na rozmiary jubilerskie dostępne w tabelach rozmiarów w salonach stacjonarnych lub w internecie. Trzeba pamiętać, że rozmiar tego samego palca na drugiej dłoni może się różnić o około jeden rozmiar. W przypadku braku innego pierścionka do pomiaru, warto poprosić o pomoc w uzyskaniu tej informacji przyjaciółkę, siostrę lub przyszłą teściową. Jeśli i to nie zda egzaminu, pozostaje próba zmierzenia obwodu palca wybranki zwyczajną nitką podczas snu. Jeśli natomiast zaręczyny nie są tajemnicą, najlepiej udać się wraz z dziewczyną do salonu jubilerskiego, gdzie doradcy pomogą precyzyjnie określić odpowiedni rozmiar.

Jakie pierścionki zaręczynowe są najchętniej kupowane?



Panowie, którzy planują się oświadczyć, najchętniej wybierają pierścionki wykonane z białego lub żółtego złota z zakutym w koronie brylantem, czyli oszlifowanym diamentem. Złoto jest symbolem czystości i trwałości, a diament, jako najtwardszy minerał znany człowiekowi – siły i niezniszczalności. Pierścionek zaręczynowy wykonany ze złota i diamentów to ponadczasowa klasyka, która zrobi wrażenie na każdej kobiecie, jednocześnie niosąc przesłanie pięknej obietnicy trwałości i pięknej miłości.

Czym się różni białe złoto od żółtego?



Czyste złoto jest miękkim i bardzo plastycznym kruszcem. Ze względu na swoje właściwości nie może być więc jedynym materiałem wykorzystywanym do produkcji biżuterii zaręczynowej. Do jego utwardzenia dodaje się w odpowiednich proporcjach takie metale jak pallad, srebro, miedź czy aluminium. Białe złoto jest stopem żółtego złota ze srebrem, niklem, cynkiem lub palladem. Naturalnie posiada delikatnie złotawy odcień, dlatego w większości przypadków powierzchnię pierścionka wykonanego z białego złota pokrywa się także warstwą rodu, dzięki której materiał zyskuje większej głębi.

Co wpływa na cenę pierścionka?



Na cenę pierścionka wpływa kilka czynników m.in. stop metali, z których wykonana jest obrączka – w tym proporcja złota w stosunku do innych metali, a także rodzaj, wielkość, kolor, czystość i szlif osadzonego w nim kamienia.

Skąd mam wiedzieć, czy diamenty zakute w pierścionku są prawdziwe?



Potwierdzeniem jakości diamentu jest certyfikat autentyczności wystawiony przez dyplomowanego rzeczoznawcę lub międzynarodowy instytut gemmologiczny, np. IGI, HDR czy GIA. Znajdują się w nim informacje o próbie złota i masie pierścionka, a także informacje dotyczące liczby kamieni, ich masy, czystości, barwy oraz szlifu.

Czy można zmienić rozmiar pierścionka?



Wiele salonów jubilerskich dopuszcza jednorazową bezpłatną korektę rozmiaru pierścionka. Nie musisz się obawiać - ewentualna korekta rozmiaru nie wpłynie na wygląd ani jakość pierścionka.



Pierścionek zaręczynowy należy wybierać sercem i rozumem. Kierując się sercem, wybierz wzór pierścionka i kolor złota. Rozumiem zdecyduj o budżecie i parametrach kamienia, porównaj oferty dostępne na rynku i oferowany stosunek jakości do ceny. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom, wybór idealnego pierścionka zaręczynowego, który uszczęśliwi Twoją przyszłą narzeczoną, będzie czystą przyjemnością.