Zwierzęta mają głos w randkowaniu

Reklama

Psy i koty są traktowane przez wielu Polaków jako najlepsi przyjaciele lub członkowie rodziny. A nawet bardziej, bo badania pokazują, że polscy single faktycznie zwracają uwagę na to, co ich pupile mają "do powiedzenia" o potencjalnych partnerach. 3/4 singli posiadających psy lub koty patrzy na swoje randki bardziej przychylnie, jeśli ich zwierzęta lubią osobę, z którą się spotykają, ale jednocześnie aż 61% zapala się czerwona lampka, jeśli ich pies lub kot nie złapie wspólnego języka z ich randką. Dla blisko połowy właścicieli zwierząt domowych może to być powód by zakończyć związek, a niemal dwie trzecie stwierdziło, że prędzej zrezygnowałoby z partnera niż ze swojego psa lub kota. Ale pies lub kot mogą też spajać związek: blisko połowa respondentów mogłaby pozostać w relacji właśnie ze względu na zwierzaka ich partnera.

Co oznacza reakcja pupila na nowego partnera?

Dlaczego tak wielu Polaków ulega wpływom swoich zwierzaków? Aż 1/3 badanych singli uważa, że negatywna reakcja ich pupili na osobę, z którą się umawiają, może oznaczać, że partner nie jest dobrym człowiekiem lub ma złe intencje. To nie wszystko. Ponad jeden na pięciu respondentów uważa, że przedstawia swojego psa lub kota potencjalnemu partnerowi na jednej z pierwszych randek, aby zobaczyć reakcję swojego pupila na wczesnym etapie relacji. Jak przyznali, używają szóstego zmysłu swoich zwierząt, aby ocenić, czy dana osoba jest dla nich odpowiednia. Co na ten temat sądzą zaangażowani behawioryści?

- Zapraszając do naszego domu nową osobę, możemy zauważyć, że pies reaguje inaczej niż na kolegę czy sąsiadów: odwraca się, odchodzi w kąt, ignoruje nowego gościa. Czasami próbuje oddzielić nowego partnera lub partnerkę od nas, dając o sobie znać warczeniem czy szczekaniem - mówią Zosia Zaniewska-Wojtków i Piotr Wojtków, psi behawioryści. - Łatwo pomyśleć, że pies wyczuwa, że z tą osobą jest coś nie tak. Jednak psy, podobnie jak ludzie, mają swoje sympatie i antypatie. Co więcej, mają one doskonale wyczulony węch, dzięki czemu potrafią rozpoznać zapach zdenerwowanej osoby.

Reklama

- Może się zdarzyć, że kot odczytuje niechęć do nowej osoby z zachowania opiekuna, którą ten okazuje podświadomie i pupil również wyraża swój brak zaufania. Nie jest to jednak szósty zmysł kota, a umiejętność obserwacji. Mruczek niestety nie rozumie, dlaczego zmieniła się rutyna dnia, serce opiekuna bije szybciej (koty mają doskonały słuch!) i jego opiekun zachowuje się inaczej. To wywołuje u kota lęk. Pierwsza reakcja pupila może być dlatego błędnie odczytana jako brak akceptacji gościa, gdy kot ucieka, chowa się, syczy. W takiej chwili nie wolno zmuszać kota do poznawania partnera, gdyż tylko się zniechęci - dodaje Jowita Kasprzyk, kocia behawiorystka.

Reklama

- Widać, że miłośnicy psów i kotów szukają potencjalnych partnerów, którzy w pełni zaakceptują ich zwierzaka. I jest to dla nich jeden z priorytetów. Dlatego bardzo często zwracają uwagę na preferencje dotyczące psów i kotów zawarte w profilu randkowym. Dużym ułatwieniem będzie więc poinformowanie o tym, czy lubimy zwierzęta domowe lub dodanie zdjęcia ze zwierzakiem, które jasno pokaże nasze intencje - mówi Remy Le Fèvre – Head of Brand Engagement and Influence w Badoo.

Wygląda na to, że randkowicze nie są jednak zdani na łaskę kotów i psów, ale co dokładnie powinni zrobić, aby zwiększyć szanse na to, że my, nasz zwierzak i osoba, z którą się spotykamy wspólnie znajdziemy nić porozumienia? Więź między właścicielem, a jego albo jej zwierzakiem może być tak samo ważna, jak między parą, ponieważ ponad połowa respondentów biorących udział w badaniu twierdzi, że może pozostać w związku ze względu na to, jak dobrze radzi sobie partner z ich zwierzakiem.

Jeśli jednak również posiadasz psa lub kota, a nie podkreśliłeś tego na swoim profilu randkowym, to może być dobry pomysł, by dodać takie informacje. Aż 1/5 badanych uważa, że osoba ze swoim pupilem na zdjęciu w aplikacji randkowej wydaje się bardziej atrakcyjna, a według 27% bardziej odpowiedzialna i opiekuńcza. Warto więc mieć zwierzaka na swoim profilu, ale tylko ze szczerych pobudek. Więcej niż 1 na 10 przebadanych singli podejrzewa, że taka fotka może być trikiem na ocieplenie wizerunku i na pewno szybko wyłapie podstęp!

* Badanie przeprowadzone w Polsce metodą CAWI (ankieta online) w październiku 2022 przez agencję SW Research, na próbie 1081 randkujących singli, którzy posiadają psy lub/i koty (18+).