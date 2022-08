Badanie zlecone przez jedną z aplikacji randkowych - Badoo [1] ujawniło, że jedynie 6% randkujących Polaków twierdzi, że nie mają mocy przyciągania do swojego życia takich osób czy sytuacji, jakich sobie życzą. Tymczasem aż 62% uważa, że na pewno lub prawdopodobnie ma taką siłę. Na razie tylko 1 na 5 Polaków próbowało używać jej w obszarze randek, ale blisko 60% jest otwarte, aby to zrobić. To bardzo duże liczby i Badoo wraz z zaproszoną do współpracy ekspertką, Francescą Amber, postanowiło pomóc tym wszystkim osobom, które już używają metody manifestacji w swoim życiu lub myślą o niej, ale nie wiedzą od czego zacząć. Tak powstał "Przewodnik Manifestacji Randkowej" - zbiór praktycznych wskazówek dla randkowiczów, jak korzystać z metody manifestowania, aby uzyskać jasność co do tego, czego się pragnie i jak potem przekuć to w rzeczywistość.

- Manifestacja i prawo przyciągania zmieniły moje życie - mówi Francesca Amber. - Jestem pasjonatką pomagania innym ludziom po tym, jak zgłębiałam ten temat przez ponad 10 lat. Kiedy dowiedziałam się, że wiele randkowiczów zmaga się z negatywnymi myślami podczas spotkań z drugą osobą, nawiązałam współpracę z Badoo, aby stworzyć dla nich specjalny poradnik. Pokazuję w nim, jak podjąć praktyczne kroki, aby cieszyć się udanym randkowaniem. W skrócie można to podsumować tak: bądź szczery co do tego, czego pragniesz i nie kryj się z tym przed światem, a twoje szanse na sukces wzrosną.

Przewodnik Manifestacji Randkowej

Kochaj siebie. Kreuj życie, które kochasz, pełne przyjaciół, rodziny, podróży czy ulubionego hobby - czegokolwiek pragniesz. Nie uzależniaj swoich wyborów od partnera, aby cieszyć się rzeczami, które to właśnie TY kochasz. Żyj swoim życiem tu i teraz, a twój partner bądź partnerka niech będą jego uzupełnieniem i dzielą je z tobą, odpowiednio cię wzmacniając.

Określ swoje intencje. Możemy mieć pokusę porównywania nowych doświadczeń do poprzednich, ale ważne jest, aby chodzić na randki bez uprzedzeń, z pozytywnym nastawieniem. Bądź otwarty i pozwól ludziom pokazać ci, kim są. Określ swoje intencje i niech twoim celem będzie po prostu pozytywne doświadczenie.

Stwórz mapę marzeń. Zrób mapę marzeń relacji, która zawiera listę podstawowych wartości i atrybutów, których pragniesz w partnerze lub partnerce. Napisz listę nienegocjowalnych cech, które są dla ciebie bardzo ważne. Będzie ona pomocna, jak zaczniesz umawiać się na randki i niespodziewanie się zakochasz. Będziesz mógł/a wtedy spojrzeć na swoją listę i przypomnieć sobie, co jest dla ciebie ważne.

Zrób miejsce. Po pierwsze spróbuj zrobić trochę „wolnego” miejsca w swoim życiu i umyśle. Zyskując dodatkową przestrzeń będzie ci łatwiej uporządkować swoją codzienność i najbliższe otoczenie. Oczyść mieszkanie i swoją garderobę ze zbędnych rzeczy i ubrań. Sztuką jest dokonywanie porządków w taki sposób, by zwolnione miejsce wypełnić pozytywnymi doświadczeniami z randek, które pragniesz do siebie przyciągnąć.

Wizualizacja jest naprawdę niesamowitym narzędziem metody manifestacji, jeśli tylko jest używana regularnie. Wizualizuj siebie w swoim idealnym związku. Spróbuj nie wyobrażać sobie, jak twój przyszły partner/ka będzie wyglądał/a lub zachowywał/a się, a raczej jak ty się będziesz się czuć i co fajnego będziecie mogli razem robić.

Stań się tym, co chcesz przyciągnąć. Jeśli szukasz osoby kochającej fitness, siłownię i treningi - spróbuj samemu kimś takim się stać, zanim jeszcze pójdziesz z tą osobą na randkę. Jeśli pragniesz przygody i partnera/ki, który/a wędruje po górach w każdy weekend i uwielbia podróże - również to rób! Jesteśmy niczym lustro i przyciągamy to, czym sami jesteśmy, co robimy i myślimy. Spróbuj więc ucieleśnić to, czego pragniesz.

Pamiętaj, że partner cię nie definiuje, nie naprawia twojego życia ani nie czyni cię lepszą osobą. Natomiast czując się szczęśliwym, pewnym siebie i zdolnym do rozwoju i ewolucji z drugą osobą, będziesz miał/a większe szanse na odniesienie sukcesu w obszarze randkowania.

- To bardzo ważne, by użytkownicy single mieli jasne intencje i wiedzieli, czego oczekują od związku. Jednak wszyscy jesteśmy narażeni na mnóstwo szumu i hałasu pochodzącego od innych ludzi i trendów w mediach społecznościowych, czego efektem może być presja, jaką na siebie wywieramy - mówi Remy Le Fèvre – Head of Brand Engagement and Influence w Badoo. - Manifestowanie inspiruje pozytywne nastawienie i pomaga zrozumieć to, czego tak naprawdę szukamy. Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą randkowiczom skupić się na tym, co najlepsze w randkowaniu i osiągnąć to, czego pragną.

