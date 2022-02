Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń "Walentynki marzeń według Polaków” - 49% ankietowanych obchodzi Dzień Zakochanych, zazwyczaj jednak celebrujemy ten dzień kiedy jesteśmy w związku. Tylko 3% respondentów dobrze się bawi, niezależnie od tego czy ma partnera czy partnerkę. Ponad połowa Polaków traktuje to święto poważnie, ponieważ można wtedy okazać dowód miłości (28%) oraz pokazujemy, że nam zależy na drugiej połówce (31%). Jednak 22% ankietowanych uważa, że miłość powinno się okazywać każdego dnia. Chcemy świętować Walentynki również by miło spędzić czas (17%).

Najbardziej popsuć Walentynki może negatywne nastawienie (32%), brak dobrego humoru, dystansu i radości (29%) oraz kłótnia o nic (18%). Jak wskazali respondenci, w walentynki nie można przede wszystkim dąsać się i kłócić (36%). Nie warto również sprawiać przykrości drugiej połówce (19%), nie mieć czasu (22%) oraz udawać, że nie ma Walentynek (23%).

Co trzeci Polak najbardziej nie lubi kiedy bliska osoba udowadnia, że nie obchodzi walentynek, kiedy druga strona je lubi (35%) lub świętowania na siłę (28%). W Dniu Zakochanych nie podoba nam się również otrzymywanie kiczowatych prezentów (21%). Uważamy, że najbardziej tego dnia pasuje romantyczna kolacja (26%), kino lub teatr (28%) lub wyjście na miasto (20%).

Największe znaczenie w świętowaniu tego dnia ma wspólnie spędzony czas (46%), pokazanie miłości (22%), sprawienie ukochanej osobie niespodzianki (13%) oraz wybranie odpowiedniej atrakcji, która podkreśli wagę tego święta (19%). Aż 67% Polaków uważa, że przeżyło już Walentynki marzeń, ponieważ druga połówka wyznała miłość (31%) lub zaskoczyła niesamowitą niespodzianką (36%). Lepsze Walentynki organizują kobiety, ponieważ traktują to święto poważnie (38%) choć i mężczyźni wiedzą, że muszą się wykazać (27%). 22% respondentów uważa, że płeć nie ma znaczenia tylko liczy się to czy jesteśmy zakochani.

Ponad połowa Polaków aby zorganizować walentynki marzeń, jest gotowa przygotować jakąś oryginalną, szaloną atrakcję. Niektórzy są nawet gotowi oświadczyć się drugiej połówce (22%). Wybierając atrakcję najbardziej boimy się czy trafimy w gust ukochanej osoby i sprawimy jej radość (37%) oraz rozczarowania na jej twarzy (26%). Chcemy również aby upominek był oryginalny (22%) i wystarczająco symbolizował miłość (15%). Wśród propozycji, które uczyniłyby Walentynki wyjątkowymi pojawiły się: weekend w SPA dla dwojga (29%), degustacja win dla dwojga (22%), skok na bungee (12%), lot widokowy samolotem (11%), pokaz kulinarny (8%) lub przejażdżka luksusowym samochodem (8%).

Odnośnie do tego, kto powinien zapłacić za walentynkowy wieczór, jak wynika z badania, zdania są podzielone. 36% ankietowanych uważa, że mężczyzna, 30% wskazuje na wspólne uregulowanie, 20% że osoba, która zaprasza bez względu na płeć, a 14% wskazuje na kobiety. Polacy są raczej hojni jak uważa 66% osób, ponieważ mają gest bo to pokazuje, że im zależy (31%) oraz chcą pokazać, że ich stać (35%). Na atrakcję w Walentynki jesteśmy w stanie wydać najczęściej od 100 - 300 zł - 41% osób. Co trzecia osoba wskazuje kwotę do 100 zł. Jedynie 14% jest w stanie przeznaczyć od 300 - 500 zł. Powyżej 500 zł deklaruje 9%, a cena nie gra roli i jedynie liczy się efekty dla 5%.

Badanie sondażowe „Walentynki marzeń według Polaków?” zrealizował w formie ankiety online serwis Prezentmarzeń w styczniu 2022 na próbie 1317 respondentów.