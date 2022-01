Co trzeci zapytany Polak w minionym roku marzył o rzeczach materialnych, jak dom czy samochód. Często marzyliśmy także o ekstremalnych przeżyciach, pozwalających oderwać się od rzeczywistości i rzeczach niematerialnych, ale związanych z pozytywnymi emocjami, jak na przykład podróże.

Badanie „O czym marzą Polacy w 2021 roku”, zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1126 respondentów pokazało, że mimo trudnych czasów wciąż staramy się być marzycielami i chcemy spełniać marzenia, zarówno bliskich, jak i swoje. Ważna jest dla nas także niezależność finansowa. Zdaniem 40% ankietowanych, luksusem w dzisiejszych czasach jest właśnie niezależność finansowa, dająca możliwość na realizację planów i spełnianie marzeń. Potwierdza to także grupa 22% respondentów, dla których ważne jest posiadanie zabezpieczenia materialnego, umożliwiającego prowadzenie wygodnego życia.

Istotny jest także sam stosunek Polaków do marzeń i wytrwałość do ich realizacji. Według 39% respondentów badania, kluczem do sukcesu w realizacji marzeń w 2021 roku była przede wszystkim determinacja. Zdaniem 20% zapytanych Polaków wszystko zależało od statusu materialnego. W opinii 17% respondentów ważna była osobowość, która zawsze pomaga w spełnianiu marzeń. Dla 10% to pomoc bliskiej osoby była szansą na spełnienie marzenia, 9% respondentów stawiało na uśmiech losu, a 5% na fantazję.

Biorący udział w badaniu respondenci zdradzili, że łatwiej jest im spełniać marzenia bliskich niż swoje. Jednym z dobrych pomysłów na spełnienie takiego marzenia, może być na przykład prezent w formie przeżycia, jak twierdzi większość zapytanych. Z kolei 41% ankietowanych twierdzi, że sami chcieliby otrzymać taką niespodziankę.

Uczestnicy badania „O czym marzą Polacy w 2021 roku” zostali poproszeni o wskazanie jednej z atrakcji, w formie przeżycia, którą najchętniej wybraliby z listy, na której znalazły się m.in.: lot balonem, lot motolotnią lub motoparalotnią, lot awionetką, przejażdżka luksusowym samochodem, jazda off road, skok ze spadochronem, skok na bungee, flyboard, dzień w SPA, kurs tańca, kurs rysunku, kurs fotografii oraz sesja zdjęciowa. Największą liczbę odpowiedzi uzyskał w minionym roku lot balonem, aż 37% respondentów wskazało go jako wymarzoną atrakcje. Na kolejnej pozycji znalazł się skok ze spadochronem i skok na bungee – 18% odpowiedzi oraz dzień w SPA, jak również przejażdżka luksusowym samochodem lub jazda off road – po 14% wskazań.

- Rok 2021 minął w cieniu pandemii, która znacząco zmieniła wiele obszarów naszego codziennego życia. Sprawiła jednak, że poczuliśmy większą potrzebę aktywnego spędzania czasu oraz realizacji swoich pasji i marzeń bez odkładania ich na później. Wyniki naszego badania pokazały, że Polacy nie chcą rezygnować ze swoich zainteresowań i marzeń. Wykazują się także dużą determinacją w rozwijaniu pasji i próbowaniu nowych aktywności, a nawet sportów ekstremalnych - komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Rok 2021 zdominowała pandemia, ale nie pozbawiła Polaków marzeń, które wciąż chcą realizować. Wiele z tych marzeń w ostatnim roku dotyczyło nie tylko sfery materialnej, ale także rozrywki, generującej pozytywne emocje i energię do codziennego funkcjonowania.